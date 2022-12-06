Оплата за электроэнергию и передача показаний: НКРЭКУ внесла изменения из-за проблем в энергосистеме — Finance.ua
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Оплата за электроэнергию и передача показаний: НКРЭКУ внесла изменения из-за проблем в энергосистеме

Энергетика
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Оплата за электроэнергию и передача показаний: НКРЭКУ внесла изменения из-за проблем в энергосистеме
Оплата за электроэнергию и передача показаний: НКРЭКУ внесла изменения из-за проблем в энергосистеме
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение, исключающее начисления за непотребленную электроэнергию бытовым потребителям.
Об этом идет речь на сайте регулятора.
Отмечается, что из-за аварийных и плановых отключений возникают ситуации, когда передать показатели счетчиков технически невозможно, при этом объемы среднесуточного потребления ожидаемо уменьшаются.

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«С целью предотвращения проведения начислений за непотребленную бытовыми потребителями электрическую энергию данным постановлением предусмотрен ряд действий, которые необходимо предпринять операторам систем распределения в аспекте защиты прав потребителей», — отмечает НКРЭКУ.
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Так, речь идет о применении понижающего коэффициента потребления электрической энергии при определении среднесуточного объема потребления электрической энергии индивидуальным бытовым потребителям в расчетном месяце при отсутствии фактических показаний счетчика.
Кроме этого, облэнерго должно уведомлять НКРЭКУ до 25 календарного дня месяца, следующего за расчетным месяцем, о величине примененного коэффициента изменения потребления электрической энергии при расчете объемов поступления в электрические сети.
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По материалам:
ТСН
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