Оплата за электроэнергию и передача показаний: НКРЭКУ внесла изменения из-за проблем в энергосистеме — Finance.ua

Оплата за электроэнергию и передача показаний: НКРЭКУ внесла изменения из-за проблем в энергосистеме Сегодня 12:03 — Энергетика

Оплата за электроэнергию и передача показаний: НКРЭКУ внесла изменения из-за проблем в энергосистеме

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение, исключающее начисления за непотребленную электроэнергию бытовым потребителям.

Об этом идет речь на сайте регулятора.

Отмечается, что из-за аварийных и плановых отключений возникают ситуации, когда передать показатели счетчиков технически невозможно, при этом объемы среднесуточного потребления ожидаемо уменьшаются.

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«С целью предотвращения проведения начислений за непотребленную бытовыми потребителями электрическую энергию данным постановлением предусмотрен ряд действий, которые необходимо предпринять операторам систем распределения в аспекте защиты прав потребителей», — отмечает НКРЭКУ.

Так, речь идет о применении понижающего коэффициента потребления электрической энергии при определении среднесуточного объема потребления электрической энергии индивидуальным бытовым потребителям в расчетном месяце при отсутствии фактических показаний счетчика.

Кроме этого, облэнерго должно уведомлять НКРЭКУ до 25 календарного дня месяца, следующего за расчетным месяцем, о величине примененного коэффициента изменения потребления электрической энергии при расчете объемов поступления в электрические сети.

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ТСН По материалам:

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