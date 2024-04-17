«Укрэнерго» призывает экономить: потребление электроэнергии из-за похолодания резко растет — Finance.ua

«Укрэнерго» призывает экономить: потребление электроэнергии из-за похолодания резко растет Сегодня 14:29 — Энергетика

«Укрэнерго» призывает экономить: потребление электроэнергии из-за похолодания резко растет

Как сообщила компания «Укрэнерго», потребление выросло почти на 7% из-за похолодания. Планируемый объем импорта почти в 2 раза меньше, чем вчера.

Для того чтобы покрыть такой рост нужно дополнительно включить 3−4 блока на тепловых электростанциях. Но сейчас такой возможности нет. Тепловые электростанции — одна из основных целей ракетных ударов россиян.

Вчера суточный максимум потребления был около 21:00. Он почти на 2% превысил максимальное потребление в понедельник 15 апреля.

Диспетчерский центр «Укрэнерго» призывает ограничить использование мощных энергоемких приборов.

Импорт:

В течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 6600 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 884 МВт.

Справка Finance.ua:

для Киева разработали новые графики отключения электроэнергии, согласно которым потребителей разделили на шесть групп. В случае новых атак государства-агрессора россии на энергоструктуру и повышенного потребления в Киеве могут ввести отключения света;

в 32 городах Украины развернут сеть малой и средней когенерации. Это необходимо для того, чтобы обеспечить стабильное теплоснабжение более миллиона жителей многоквартирных домов и около тысячи социальных объектов независимо от плановых или аварийных отключений электроэнергии.

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