Укрэнерго получило кредит в €30 млн от Германии — Finance.ua

Укрэнерго получило кредит в €30 млн от Германии Сегодня 19:15 — Казна и Политика

Укрэнерго получило кредит в €30 млн от Германии, Фото: Укренерго

Энергетическая компания Укрэнерго получила 30,4 млн евро от правительства Германии для повышения надежности работы украинской энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщили в компании.

Отмечается, что кредитное соглашение на сумму 30,4 млн евро подписали председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий и член правления государственного Немецкого банка развития KfW Кристиан.

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Привлеченные средства будут направлены на повышение устойчивости украинской энергосистемы и обеспечение стабильной работы магистральной высоковольтной сети Укрэнерго.

В Укрэнерго отмечают, что реализация этого проекта позволит существенно повысить эффективность передачи электроэнергии по стране и усилит синхронную работу украинской и европейской энергосистем.

«Кредитные средства, которые мы получили от наших партнеров, будут направлены на реконструкцию одной из наших подстанций в западном регионе. После модернизации — это будет высокотехнологичный автоматизированный объект, отвечающий требованиям ENTSO-E относительно надежности работы системы электропередачи и безопасности сети» — отметил Кудрицкий.

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Также за эти средства помогут закупить высокотехнологичное оборудование для подстанций, поврежденных во время ракетных и дроновых атак рф.

В свою очередь член правления KfW Кристиан Лайбах подчеркнула, что повышение энергоэффективности и интеграция с Европой электроэнергетической системы Украины будут способствовать стабилизации подачи электроэнергии.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения при поддержке Немецкого банка развития KfW НЭК Укрэнерго уже привлекло финансовую помощь на общую сумму около 208,8 млн евро (с учетом нового кредита).

Эти средства направляются на восстановление и развитие сети передачи электроэнергии.

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