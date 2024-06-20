«Укрэнерго» оштрафовали более чем на 1 млн грн — Finance.ua
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«Укрэнерго» оштрафовали более чем на 1 млн грн

Фондовый рынок
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«Укрэнерго» оштрафовали более чем на 1 млн грн
«Укрэнерго» оштрафовали более чем на 1 млн грн
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оштрафовала НЭК «Укрэнерго» на 1,067 млн ​​грн за нарушение лицензионных условий.
Соответствующее решение было принято на заседании регулятора 19 июня.
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Среди нарушений лицензионных условий, за которые наложен штраф:
  • несвоевременность расчетов с участниками балансирующего рынка;
  • несоблюдение расходов, предусмотренных в структуре тарифов на передачу и диспетчеризацию;
  • несвоевременное предоставление услуг по присоединению.
Присутствовавший на заседании регулятора представитель Укрэнерго Максим Юрков апеллировал к тому, что во время проверки не были в полной мере изучены все расходы компании. Кроме того, в ряде нарушений, зафиксированных, по словам Юркова, нет вины Укрэнерго.
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В частности, долги на балансирующем рынке связаны с недостаточностью тарифа «Укрэнерго» и долгами контрагентов перед оператором системы передачи.
Однако, заслушав позицию Укрэнерго, НКРЭКУ оставила штраф на уровне, определенном департаментом лицензионного контроля регулятора.
По материалам:
Укрінформ
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