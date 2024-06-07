АМКУ оштрафовал две швейцарские компании на 2,5 млн грн — Finance.ua

АМКУ оштрафовал две швейцарские компании на 2,5 млн грн
Антимонопольный комитет Украины принял решение о наложении штрафа на две швейцарские компании — Sika AG и Sika International GmbH.
Об этом сообщил глава АМКУ Павел Кириленко.
Отмечается, что компании вопреки законодательству осуществили концентрацию без получения соответствующего разрешения органов АМКУ и за это, по решению Комитета, должны заплатить штраф в общей сумме 2,5 млн гривен.
Напомним, Антимонопольный комитет создал Государственный реестр субъектов хозяйствования, привлеченных к ответственности за искажение результатов торгов, аукционов, конкурсов, тендеров. Реестр работает в тестовом режиме.
Также Антимонопольный комитет Украины по результатам общественного обсуждения утвердил проект порядка определения размера штрафа, налагаемого за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.
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