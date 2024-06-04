НБУ оштрафовал Ощадбанк за нарушение на платежном рынке — Finance.ua

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НБУ оштрафовал Ощадбанк за нарушение на платежном рынке

Казна и Политика
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НБУ оштрафовал Ощадбанк за нарушение на платежном рынке
НБУ оштрафовал Ощадбанк за нарушение на платежном рынке
Национальный банк оштрафовал АО Ощадбанк на 170 тысяч за нарушение требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«Национальный банк Украины по результатам проведения безвыездного надзора за соблюдением законодательства Украины о защите прав потребителей финансовых услуг выявил факт нарушения требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке со стороны Акционерного общества „Государственный ощадный банк Украины“», — отмечается в сообщении.
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Речь идет о нарушении банком требований законодательства на платежном рынке относительно применения усиленной аутентификации пользователя при осуществлении электронного взаимодействия, а также обязанности эмитента предоставлять ПИН, индивидуальную учетную информацию, которая позволяет проводить платежные операции с использованием платежного инструмента только держателю платежного инструмента.
В этой связи Национальный банк применил к АО Ощадбанк меру воздействия в виде штрафа за нарушение требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке, в размере 170 тыс. грн.
Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности банков, надзору платежных систем принял 3 июня 2024 года.
По материалам:
Укрінформ
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