НБУ оштрафовал Ощадбанк за нарушение на платежном рынке — Finance.ua

НБУ оштрафовал Ощадбанк за нарушение на платежном рынке
Национальный банк оштрафовал АО Ощадбанк на 170 тысяч за нарушение требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«Национальный банк Украины по результатам проведения безвыездного надзора за соблюдением законодательства Украины о защите прав потребителей финансовых услуг выявил факт нарушения требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке со стороны Акционерного общества „Государственный ощадный банк Украины“», — отмечается в сообщении.
Речь идет о нарушении банком требований законодательства на платежном рынке относительно применения усиленной аутентификации пользователя при осуществлении электронного взаимодействия, а также обязанности эмитента предоставлять ПИН, индивидуальную учетную информацию, которая позволяет проводить платежные операции с использованием платежного инструмента только держателю платежного инструмента.
В этой связи Национальный банк применил к АО Ощадбанк меру воздействия в виде штрафа за нарушение требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке, в размере 170 тыс. грн.
Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности банков, надзору платежных систем принял 3 июня 2024 года.
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