Ощадбанк предупредил клиентов об изменениях — что ждет с 1 июля — Finance.ua
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Ощадбанк предупредил клиентов об изменениях — что ждет с 1 июля

Фондовый рынок
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Некоторые клиенты госфинучреждения «Ощадбанк» 1 июля 2024 года ждут тарифные изменения. Банк отменит комиссионное вознаграждение за выдачу наличных средств через отделение с арестованных счетов.
Об этом сообщается на сайте финучреждения.
Как отмечается, речь идет о введении новых тарифов за обслуживание счетов, которые коснутся только некоторых держателей карт.
Изменятся тарифы за обслуживание счетов с использованием платежных карт, утвержденные постановлением № 124 от 16.04.2009 года, в части отмены комиссионного вознаграждения за выдачу средств в отделениях по реквизитам счетов, арестованных органами государственной исполнительной службы или частными исполнителями.
В финучреждении напомнили, что, согласно требованиям, на снятие в течение месяца с арестованных счетов средств установлен лимит. Разрешается снимать сумму, не превышающую две минимальные заработные платы по состоянию на 1 января 2024 года. На начало января «минималка» составляла 7,1 тыс. гривен. То есть лимитированная сумма — 14,2 тыс. гривен.
По материалам:
Novyny.live
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