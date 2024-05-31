Ощадбанк предупредил клиентов об изменениях — что ждет с 1 июля Сегодня 09:36 — Фондовый рынок

Некоторые клиенты госфинучреждения «Ощадбанк» 1 июля 2024 года ждут тарифные изменения. Банк отменит комиссионное вознаграждение за выдачу наличных средств через отделение с арестованных счетов.

Об этом сообщается на сайте финучреждения

Как отмечается, речь идет о введении новых тарифов за обслуживание счетов, которые коснутся только некоторых держателей карт.

Изменятся тарифы за обслуживание счетов с использованием платежных карт , утвержденные постановлением № 124 от 16.04.2009 года, в части отмены комиссионного вознаграждения за выдачу средств в отделениях по реквизитам счетов, арестованных органами государственной исполнительной службы или частными исполнителями.

В финучреждении напомнили, что, согласно требованиям, на снятие в течение месяца с арестованных счетов средств установлен лимит. Разрешается снимать сумму, не превышающую две минимальные заработные платы по состоянию на 1 января 2024 года. На начало января «минималка» составляла 7,1 тыс. гривен. То есть лимитированная сумма — 14,2 тыс. гривен.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.