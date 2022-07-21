«Укрэнерго» и «Укравтодор» попросят отсрочить выплаты по своим еврооблигациям — Finance.ua
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«Укрэнерго» и «Укравтодор» попросят отсрочить выплаты по своим еврооблигациям

Фондовый рынок
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«Укрэнерго» и «Укравтодор» попросят отсрочить выплаты по своим еврооблигациям
«Укрэнерго» и «Укравтодор» попросят отсрочить выплаты по своим еврооблигациям
Украина, предложившая владельцам ее суверенных облигаций отсрочить все выплаты по ним на два года, ожидает от Национальной энергетической компании «Укрэнерго» и Государственного агентства автомобильных дорог аналогичного предложения по их еврооблигациям, выпущенным под гарантии государства.
Об этом говорится в презентации, подготовленной к организованному JPMorgan глобальному кругу с инвесторами по поводу суверенного предложения. Отмечается, что эти госструктуры предпримут аналогичные действия «в ближайшем будущем».
«Укрэнерго» в ноябре прошлого года разместило дебютные «зеленые» еврооблигации со сроком 5 лет на сумму 825 миллионов долларов под 6,875% с выплатой процентов дважды в год. Деньги от их продажи пошли на оплату электроэнергии, производимой из возобновляемых источников. В свою очередь, «Укравтодор» в июне 2021 года разместил дебютные еврооблигации на 700 миллионов долларов под 6,25%.

Справка Finance.ua:

  • Правительство опубликовало постановление, которым поручило Министерству финансов договориться с кредиторами Украины об отсрочке выплат по еврооблигациям на два года, а по ВВП-варрантам — на один год;
  • западные правительства-кредиторы заявили, что приостановят обслуживание долга Киева с 1 августа до конца 2023 года. При этом они допустили отсрочку еще на год;
  • отсрочка выплат по евробондам позволит Украине в ближайшие два года сэкономить по $2,5 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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