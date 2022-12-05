Украину ждут два-три месяца турбулентности на топливном рынке — эксперт Сегодня 19:13 — Энергетика

Украину ждут два-три месяца турбулентности на топливном рынке — эксперт

Пока европейский рынок не адаптируется сначала к введению им нефтяных, а затем и нефтепродуктовых санкций, Украину ждут два-три месяца турбулентности на топливном рынке.

Об этом написал в Facebook директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

Он указал, что в настоящее время на основных направлениях поставки горючего в Украину наблюдаются проблемы. В частности, имеет место полное прекращение экспорта из Болгарии из-за неопределенности дальнейшей работы нефтехимического комбината в Бургасе, принадлежащего российскому «Лукойлу».

Относительно Румынии, по словам эксперта, факторами являются задержка танкеров из-за погодных условий, ремонт резервуаров порта Констанца, заблокированный причал из-за подозрений в российском происхождении дизтоплива и слухи об остановке из-за санкций лукойловского НПЗ Petrotel.

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«Греция: нет предложений. Турция: отказ украинских компаний от дизеля НПЗ STAR из-за недостаточной морозостойкости, отсутствие свободных партий в порту OPET (слухи о том, что товарищам указали на недопустимость обработки российского горючего и „перебивания“ документов с целью дальнейшей продажи). Италия : турбулентность из-за национализации крупнейшего лукойловского НПЗ ISAB на Сицилии», — добавил Куюн.

В Польше же наблюдается ограниченность ресурса и срывы в графике поставок из-за загруженности железных дорог, в частности из-за увеличения объемов перевозки угля.

«Есть и общие для всех проблемы. российскую нефть замещают другими сортами, которые преимущественно более легкие. То есть отбор средних дистиллятов — дизеля и авиакеросина — меньше. А именно это наиболее популярные позиции в Европе. Из позитива — увеличение выпуска бензина, с ним ситуация на рынка гораздо лучше», — указал эксперт рынка.

По его словам, это ведет к увеличению цен и услуг по перевозке горючего по морю и суше: за последние пару недель премии международных трейдеров уже выросли на 70-80 долларов за тонну (до 3 гривен за литр).

«Но даже те, кто готов накинуть и 100, не могут получить продукт, потому что его нет... Пока выглядит так, что мы эти санкции почувствовали первыми. Вопрос даже не в цене, а в наличии продукта. Да, мы имеем все возможности привезти, главное, чтобы было что», — указал Куюн.

По его мнению, не следует торопиться выражать недовольство установлением Европейским союзом ограничения цены, по которой разрешено покупать российскую нефть, в 60 долларов за баррель.

«Вопрос не в цене, а в том, чтобы не было дефицита. Потому что получим и дефицит, и космические цены. Этот период нужно просто пройти, как мы в свое время прошли гораздо более сложный этап перестройки рынка весной. Потому что нам пришлось заместить 100% довоенных источников поставок, а Европе предстоит найти „всего“ 40%», — подчеркнул директор «Консалтинговой группы А-95».

Он отметил, что сейчас Европа уже почти отказалась от российского газа, а это сделать было гораздо сложнее из-за нехватки танкеров и перевалок, в то время как дизель «возят по морю десятилетиями».

«Уже есть сигналы о переориентации на Европу крупных танкеров из Индии и Китая. Привлекательные (высокие) цены будут затягивать в Европу все большие объемы продукта со всего мира. Как только новая конфигурация поставок выстроится, цены упадут», — пояснил Куюн.

По словам топливного эксперта, в отличие от природного газа, о подорожании нефтепродуктов в разы речь не идет, и сейчас нужно дождаться, когда российское топливо полностью покинет Европу с 5 февраля.

«Хотя все больше трейдеров отказывается от него, оно есть на рынке. Скажу больше, оно есть и в Украине и тоже тормозит полный переход к рынку „без вас“», — заявил он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

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