Расходы стран Европы на борьбу с энергокризисом превысили €700 млрд — Bloomberg Сегодня 22:38 — Мир

Расходы стран Европы на борьбу с энергокризисом превысили €700 млрд — Bloomberg

Сумма помощи бизнесу и населению в Европе в противостоянии энергетическому кризису в ноябре превысила €700 млрд, пишет Bloomberg. Более трети расходов приходится на Германию.

По данным брюссельского аналитического центра Bruegel, с сентября 2021 года страны ЕС выделили около 600 млрд евро поддержки, чтобы защитить потребителей от резкого роста расходов. В ноябре эта сумма выросла на 50 млрд евро по сравнению с подсчетами прошлого месяца.

Эти расходы почти эквивалентны знаковой программе совместного выпуска облигаций ЕС, запущенной, чтобы помочь смягчить экономику региона от пандемии коронавируса.

Более трети расходов — 264 млрд евро — приходится на Германию, у нее же наибольшая доля помощи в ВВП (7,4%).

Великобритания потратила около €100 млрд, Италия €90 млрд, Франция — почти €70 млрд.

Инфографика: Bloomberg

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