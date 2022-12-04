Расходы стран Европы на борьбу с энергокризисом превысили €700 млрд — Bloomberg — Finance.ua
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Расходы стран Европы на борьбу с энергокризисом превысили €700 млрд — Bloomberg

Мир
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Расходы стран Европы на борьбу с энергокризисом превысили €700 млрд — Bloomberg
Расходы стран Европы на борьбу с энергокризисом превысили €700 млрд — Bloomberg
Сумма помощи бизнесу и населению в Европе в противостоянии энергетическому кризису в ноябре превысила €700 млрд, пишет Bloomberg. Более трети расходов приходится на Германию.
По данным брюссельского аналитического центра Bruegel, с сентября 2021 года страны ЕС выделили около 600 млрд евро поддержки, чтобы защитить потребителей от резкого роста расходов. В ноябре эта сумма выросла на 50 млрд евро по сравнению с подсчетами прошлого месяца.
Эти расходы почти эквивалентны знаковой программе совместного выпуска облигаций ЕС, запущенной, чтобы помочь смягчить экономику региона от пандемии коронавируса.
Более трети расходов — 264 млрд евро — приходится на Германию, у нее же наибольшая доля помощи в ВВП (7,4%).
Великобритания потратила около €100 млрд, Италия €90 млрд, Франция — почти €70 млрд.
Инфографика: Bloomberg
Инфографика: Bloomberg

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По материалам:
Forbes.ua
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