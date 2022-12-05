ЕС сократил спрос на газ на четверть в попытках уменьшить зависимость от россии — Finance.ua
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ЕС сократил спрос на газ на четверть в попытках уменьшить зависимость от россии

Энергетика
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Страны Евросоюза в ноябре сократили спрос на газ на четверть, несмотря на снижение температуры, что сигнализирует об определенных успехах в отказе блока от российских энергоносителей.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании ICIS.
Спрос на газ в ЕС был на 24% ниже среднего пятилетнего показателя в ноябре после аналогичного падения в октябре. Страны ЕС пытаются снизить свою зависимость от российского газа благодаря альтернативным поставщикам или сдерживанию потребления. Теплая осень и сверхвысокие цены на газ также помогали сокращать спрос на газ.
В Германии и Италии, двух крупнейших странах-потребителях газа в ЕС, спрос упал на 23% и 21% соответственно в ноябре. Во Франции и Испании он упал более чем на пятую часть, а в Нидерландах — более чем на треть.
Аналитики предупреждают, что без дальнейшего снижения спроса и увеличения импорта сжиженного газа дефицит газа в Европе может сохраняться годами.
Падение спроса привело к тому, что в середине ноября газохранилища в ЕС были заполнены на 95%, что является почти историческим максимумом. Этому также способствовал рекордный приток СПГ в регион. Но более холодная погода в последние недели увеличила спрос, и хранилища сейчас заполнены примерно на 93%.
Цены, в свою очередь, растут: эталонный европейский контракт в настоящее время торгуется около 150 евро за МВт-час (около 1600 долларов за тысячу кубов), дороже всего за месяц.
По материалам:
Економічна Правда
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