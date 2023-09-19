Украину будут отстраивать по европейским стандартам — Шуляк Сегодня 20:17 — Казна и Политика

Украину будут отстраивать по европейским стандартам — Шуляк

Украину будут отстраивать по европейским стандартам.

Об этом в интервью Mind сообщила глава парламентского комитета по организации государственной власти и градостроительству Елена Шуляк.

Чиновница пояснила, что парламентарии уже приняли ряд законов, связанных с улучшением сферы строительства. Речь идет, в частности, о евроинтеграционном законе, касающемся минимальных требований к энергоэффективности для зданий и сооружений.

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«Это говорит о том, что мы будем использовать стандарты и практики, применяемые в ЕС в процессе модернизации или нового строительства», — добавила Шуляк.

Парламентарий подчеркнула, что, согласно этому законопроекту, строительные материалы украинских производителей, которые будут использовать для восстановления, должны соответствовать стандартам, нормам и характеристикам Европейского Союза.

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«У нас нет иного пути. Мы должны не просто использовать европейские правила, а тот евроинтеграционный курс, которого придерживаемся уже длительный период времени», — подчеркнула Шуляк.

Политик отметила, что Украина должна изучать вопрос переработки строительного мусора, ведь только в Бучанском районе Киевщины сейчас есть 2 млн тонн строймусора (по предварительным подсчетам и только в жилищном секторе).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Mind По материалам:

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