Украинско-американский инвестфонд восстановления начал работу
Состоялось первое заседание Управляющего совета Инвестиционного фонда восстановления, созданного Украиной и США. По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Егора Перелыгина, оно стало своеобразным «моментом запуска нового авто».
В ходе заседания приняли ключевые решения:
- сформировали систему управления Фондом,
- утвердили четыре специализированных комитета,
- распределили менеджеров между ними.
Также предоставили полномочия на открытие операционных банковских счетов и приступили к отбору Администратора Фонда и Инвестиционного советника.
«Это важный момент, потому что теперь Фонд переходит от концепции к реальной работе», — подчеркнул Перелыгин.
По его словам, Инвестиционный фонд восстановления должен стать «комплексным механизмом доверия между инвесторами (рынком) и государством, Украиной и международными партнерами». Он подчеркнул, что Фонд как market maker может стать мощным инструментом развития экономики, промышленности и интеграции Украины в мировые цепочки поставок.
Следующим шагом станет финализация инвестпротоколов и формирование первого списка проектов, которые уже в текущем месяце планируют обсудить с представителями US International Development Finance Corporation в Киеве.
«Мы работаем, чтобы в течение следующих 18 месяцев запустить три проекта топ-уровня и чтобы деятельность Фонда превращалась в рабочие места, новые производства, новые технологические цепочки и в укрепление экономики и безопасности Украины», — отметил Перелыгин.
Справка Finance.ua:
- Напомним, 17 апреля Украина и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум, подтвердивший намерение сторон финализовать и заключить соглашение о недрах;
- 30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании инвестиционного фонда. Фонд должен стать ключевым инструментом для привлечения инвестиций в развитие украинской экономики и углубления стратегического партнерства между странами;
- 8 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение между правительствами США и Украины о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления. За законопроект № 0309 за основу и в целом проголосовали 338 народных депутатов;
- Украинско-американский инвестиционный фонд восстановления будет зарегистрирован в США, но счет для взносов будет открыт в Украине в гривнах.
