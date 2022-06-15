Украинский паспорт можно будет получить за границей — Finance.ua

Украинский паспорт можно будет получить за границей

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Украинский паспорт можно будет получить за границей

Украинский паспорт можно будет получить за границей, говорится в соответствующем постановлении Кабмина.

Постановление вступит в силу с 25 июня 2022 года.

Оформить его можно будет через подразделение государственного предприятия «Документ» Государственной миграционной службы Украины, которое является администратором Единого государственного демографического реестра.

Украинцы за границей смогут получить паспорт в течение трех месяцев с момента подачи документов. Если не забрать паспорт вовремя, его вернут в территориальное подразделение Миграционной службы и будут хранить там в течение двух лет.

В случае кражи или утери паспорта нужно будет предоставить подтверждающие документы.

Список стран, где можно будет получить украинский паспорт, определит Государственная миграционная служба по согласованию с Министерством иностранных дел.

Пока это экспериментальный проект, который продлится два года. Через шесть месяцев после его завершения Кабмину должны отчитаться о результатах.

Справка Finance.ua:

в конце мая в Украине запустили услугу одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта;

также граждане Украины, которые находятся за границей, смогут оформить сразу два паспорта.



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