Украинский паспорт можно будет получить за границей — Finance.ua

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Украинский паспорт можно будет получить за границей

Сегодня 14:00Личные финансы
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Украинский паспорт можно будет получить за границейУкраинский паспорт можно будет получить за границей
Украинский паспорт можно будет получить за границей, говорится в соответствующем постановлении Кабмина.
Постановление вступит в силу с 25 июня 2022 года.
Оформить его можно будет через подразделение государственного предприятия «Документ» Государственной миграционной службы Украины, которое является администратором Единого государственного демографического реестра.
Украинцы за границей смогут получить паспорт в течение трех месяцев с момента подачи документов. Если не забрать паспорт вовремя, его вернут в территориальное подразделение Миграционной службы и будут хранить там в течение двух лет.

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В случае кражи или утери паспорта нужно будет предоставить подтверждающие документы.
Список стран, где можно будет получить украинский паспорт, определит Государственная миграционная служба по согласованию с Министерством иностранных дел.
Пока это экспериментальный проект, который продлится два года. Через шесть месяцев после его завершения Кабмину должны отчитаться о результатах.

Справка Finance.ua:

  • в конце мая в Украине запустили услугу одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта;
  • также граждане Украины, которые находятся за границей, смогут оформить сразу два паспорта.
По материалам: The Village Україна
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