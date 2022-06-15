Украинский паспорт можно будет получить за границей — Finance.ua

Украинский паспорт можно будет получить за границей
Украинский паспорт можно будет получить за границей, говорится в соответствующем постановлении Кабмина.
Постановление вступит в силу с 25 июня 2022 года.
Оформить его можно будет через подразделение государственного предприятия «Документ» Государственной миграционной службы Украины, которое является администратором Единого государственного демографического реестра.
Украинцы за границей смогут получить паспорт в течение трех месяцев с момента подачи документов. Если не забрать паспорт вовремя, его вернут в территориальное подразделение Миграционной службы и будут хранить там в течение двух лет.