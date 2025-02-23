Украинский город попал в рейтинг самых удобных для пешеходов в мире — Finance.ua

Украинский город попал в рейтинг самых удобных для пешеходов в мире
Львов вошел в список 50 самых удобных для пешеходов «15-минутных городов».
Об этом пишет The Economist со ссылкой на исследование журнала Nature Cities.
Что такое «15-минутные города»
«15-минутными городами» называют те, в которых жители могут добраться до мест важной инфраструктуры (школы, больницы, рестораны, магазины, аптеки) всего за 10−15 минут пешком.
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На онлайн-карте исследователи рассчитали пешеходную доступность более 10 тысяч городов во всем мире и определили средний показатель для всего города.
На каком месте Львов
На основе средних показателей составили рейтинг. Львов занял 27 место в рейтинге. В среднем жителям нужно потратить 10,2 минуты, чтобы добраться до объекта ключевой инфраструктуры.
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Первое место в рейтинге занял итальянский Милан: до ключевых объектов преимущественно можно добраться за 6,4 минуты.
В ТОП-10 городов также попали:
- Копенгаген;
- Турин;
- Дублин;
- Лион;
- Мюнхен;
- Париж;
- Марсель;
- Генуя;
- Эдинбург.
Полный рейтинг можно посмотреть здесь.
Надо перепланировать города
По словам исследователей, благодаря небольшим городским перестановкам можно сократить среднее время пешеходной прогулки и увеличить количество людей, проживающих в районах с «15-минутной» доступностью.
Однако алгоритм не учитывает экономические факторы, поэтому это лишь представление о том, как городское планирование может улучшить пешеходную доступность.
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