Украинский город попал в рейтинг самых удобных для пешеходов в мире — Finance.ua

Украинский город попал в рейтинг самых удобных для пешеходов в мире Сегодня 20:18

Львов вошел в список 50 самых удобных для пешеходов «15-минутных городов».

Об этом пишет The Economist со ссылкой на исследование журнала Nature Cities.

Что такое «15-минутные города»

«15-минутными городами» называют те, в которых жители могут добраться до мест важной инфраструктуры (школы, больницы, рестораны, магазины, аптеки) всего за 10−15 минут пешком.

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На онлайн-карте исследователи рассчитали пешеходную доступность более 10 тысяч городов во всем мире и определили средний показатель для всего города.

На каком месте Львов

На основе средних показателей составили рейтинг. Львов занял 27 место в рейтинге. В среднем жителям нужно потратить 10,2 минуты, чтобы добраться до объекта ключевой инфраструктуры.

Первое место в рейтинге занял итальянский Милан: до ключевых объектов преимущественно можно добраться за 6,4 минуты.

В ТОП-10 городов также попали:

Копенгаген;

Турин;

Дублин;

Лион;

Мюнхен;

Париж;

Марсель;

Генуя;

Эдинбург.



Полный рейтинг можно посмотреть здесь

Надо перепланировать города

По словам исследователей, благодаря небольшим городским перестановкам можно сократить среднее время пешеходной прогулки и увеличить количество людей, проживающих в районах с «15-минутной» доступностью.

Однако алгоритм не учитывает экономические факторы, поэтому это лишь представление о том, как городское планирование может улучшить пешеходную доступность.

The Village Україна По материалам:

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