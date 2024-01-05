Украинский авторынок — прогноз от экспертов на 2024 год Сегодня 21:15 — Технологии&Авто

Украинский авторынок — прогноз от экспертов на 2024 год

Эксперты Института исследований авторынка рассказали о своем видении авторынка в 2024 году при его пребывании в текущих условиях, с минимальным количеством «если».

Сегмент легковых автомобилей

Вторичный рынок на протяжении 2023 года показывал среднемесячный объем 80 тысяч перепродаж в месяц, с некоторыми колебаниями в течение года и медленным уменьшением объемов ближе к зиме. В 2024 году следует ожидать подобных количественных результатов по сделкам купли-продажи внутри страны. Драйвером роста этого сегмента может стать импорт автомобилей, если он будет расти. Обычно каждые дополнительные 10% объема импорта создают +2% объемов на вторичном рынке. Ежемесячный объем вторичного рынка следует ожидать на уровне около 100 тыс. сделок.

Импорт медленно, но уверенно рос. Нехватка автомобилей на внутреннем рынке создает все больший отложенный спрос на «свежепригнанные» легковушки. Ежемесячно в 2023 году в среднем украинский автопарк пополнялся на 18 тысяч легковых машин с пробегом, с постепенным ростом этого объема до 23,5 тыс./мес. в конце года. Это дает основания считать, что в 2024 году этот тренд продолжится, и количество вновь прибывших подержанных легковушек будет расти и дальше. Преимущественно — из Европы, поскольку из стран Америки прибывает ощутимо меньше легковых автомобилей (20−25%), причем из США импортируют автомобили вдвое выше средней цены, чем до войны (около $20к). Общий потенциал этого сектора при условии смягчения налоговых условий составляет до 50 тыс. авто/мес. Без этого — до 35 тыс. авто/мес.

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Новые легковые автомобили. Инициативу в этом сегменте все больше перехватывают независимые дилеры, сформировав достаточно заметный подкласс «почти новых автомобилей» — то есть фактически новых, однако по правилам б/у, поскольку они имели регистрацию в стране отправления (чаще всего — в Китае). Лидером сегмента новых легковых автомобилей стал электрокроссовер Volkswagen ID.4, 99% которых релоцированы с китайского рынка. В то же время официальные дилеры упомянутой марки ограничились текстовым замечанием по поводу нецелесообразности покупки таких авто, но собственной альтернативы, адаптированной для украинского рынка, не предложили.

Ежемесячно в среднем в 2023 году совершалось 5 тыс. первых регистраций новых легковушек. В течение года это число заметно изменялось — от 3,2 тыс. до 6 тыс., и еще раз отметим, что пока у официальных дилеров присутствует дефицит автомобилей, независимые успевают удовлетворять спрос другими вариантами, включая импорт авто для других рынков. Вероятно, если «официалы» не проявят большей гибкости и смекалки, мы продолжим фиксировать увеличение доли релоцированных из Китая автомобилей и рост активности независимых дилеров. В то же время, поскольку большинство таких покупок происходит за полную сумму и без дополнительного финансирования, следует ожидать подобных объемов торгов, которые наблюдались в этом году, возможно, с небольшим ростом.

Драйверами роста продаж здесь могут стать финансирование и рост экономики. Понятно, что все имеет свои пределы влияния, поэтому потенциал рынка новых легковых автомобилей, проданных официальными дилерами в 2024 году, можно прогнозировать до 8 тыс./мес. Приблизительно столько же, или и на 5−15% больше будут реализовывать независимые мультибрендовые импортеры.

Электромобили

Хотя многие модели являются вариацией аналогичных моделей с двигателями внутреннего сгорания, все же выделим этот сегмент для отдельного обзора. В 2023 году этот сегмент (в целом, включая новые и подержанные электрокары) стабильно и заметно рос. Однако чем ближе к концу года, тем меньше разница между следующим и предыдущим месяцем.

Напомним, что в связи с текущим развитием зарядной инфраструктуры — неравномерностью расположения станций, разнообразием стандартов (коннекторов) и операторов ЕСС, владельцы электромобилей чаще всего ориентируются на наличие точки подключения на дому. Число таких покупателей ограничено — нужно иметь электрифицированный гараж или частный дом. Или же обустраивать «частную» ЭСС (с «забронированным» паркоместом) во дворе многоэтажки, что непросто.

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Увеличение предложения с электромобилями и некоторое снижение цен в сегменте оказывает положительное влияние на его развитие. А вот недостаток покупателей с «собственной розеткой» — фактор, ограничивающий рост объемов в этой части рынка. Вероятно, в 2024 году все же продолжится увеличение объемов купленных как новых, так и подержанных электромобилей, однако постепенно мы будем видеть приближение к точке насыщения и переходу от постоянного роста к колебаниям в диапазоне. близком к среднемесячным числам.

Будут способствовать росту сектора увеличение выбора электроавто за рубежом, снижение цен на них, а также желание экономить на недешевом топливе. Потенциал сегмента на 2024 год — суммарно около 8−9 тыс. легковых электромобилей в месяц.

Не предполагается рост объемов грузовых электромобилей — для этого нужно, чтобы на рынке в принципе появилось соответствующее предложение, крайне ограниченное, а второй фактор — растаможка этих авто происходит без льгот, соответственно и заинтересованность ими невысокая.

Сегмент малого коммерческого транспорта

В 2023 году спрос на автомобили группы LCV достаточно уверенно рос. Вероятно, бизнес будет проявлять такой же практический интерес к автомобилям небольшого тоннажа и в 2024 году. Тем более что автомобильный транспорт пока самый доступный и гибкий. Суммарный объем сегмента составит более 5 тыс. автомобилей в месяц.

Большинство будут ввозиться подержанными из-за границы, в возрасте до 5 лет, если не изменятся условия растаможки (акцизы). Спрос есть, и он будет расти, однако не всегда он будет закрываться финансовыми возможностями предпринимателей.

Также автомобили, часто относящиеся к неофициальным группам «средней дальности» или «доставки последней мили», в этом году показали себя вполне уверенными «дальнобойщиками» — когда польские «активисты» заблокировали границу, «бусы» остались едва ли не единственным вариантом для доставки товаров, пока большие «фуры» стояли в искусственно созданных очередях.

Грузовые авто группы >3,5 т

Украинский парк грузовых автомобилей полной массой более 3500 кг довольно разношерстный — он состоит и из сравнительно новых грузовиков известных мировых производителей, и из морально и физически устаревших образцов советского автопрома. Именно вторая часть, которая в большинстве своем по своему состоянию больше не может выполнять транспортную функцию достаточно надежно, подлежит постепенной замене, которая должна стать движущей силой сегмента.

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Однако тормозят этот рост низкая покупательная способность и высокий акциз на импорт таких автомобилей старше 5 лет. Резюмируя, в 2024 году наиболее вероятно (для вторичного рынка) повторение статистической картины 2023 года: сначала уменьшение объемов торгов, далее — с наступлением сезонных сельскохозяйственных работ и увеличением активности строителей некоторая активизация торгов в сегменте.

Новые грузовики этой группы будут покупать меньшими объемами, прежде всего из-за полного выхода с рынка продукции российского происхождения, на шасси которых создавалась разная спецтехника, соответственно эти предприятия заменили машинокомплекты в своих перечнях на произведенные в Европе, Китае, Корее, Индии и т. п. , что повлекло за собой повышение цен на финальные продукты с украинскими VIN-кодами. До 40% в сегменте новых грузовиков займут продукты на базе китайских и индийских (или им подобных) шасси.

Мотоциклы

Эта часть рынка довольно специфична, со значительной теневой долей. В то же время, основываясь только на доступных официальных данных, ежегодно количество купленных мотоциклов растет. В большинстве своем это китайского производства доступные малообъемные двухколесные транспортные средства, позволяющие сохранять мобильность прежде всего жителям сел и небольших населенных пунктов, где отсутствует внутренний общественный транспорт или частота его курсирования недостаточна. Вероятно, в 2024 году следует ожидать общий объем более 60 тысяч купленных мотоциклов всех видов.

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