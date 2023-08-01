Украинский агроэкспорт за первое полугодие достиг почти 12 млрд долл. — УКАБ Сегодня 07:17 — Аграрный рынок

Украинский агроэкспорт за первое полугодие достиг почти 12 млрд долл. — УКАБ

Объем экспортированной в первом полугодии текущего года украинской агропромышленной продукции составил 11,8 млрд долл.

Об этом в комментарии сообщила аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин.

Она уточнила, что на данный момент эта оценка предварительная.

Общая масса экспортируемой продукции украинского АПК составляет 36,4 млн тонн. При этом в ТОП-5 позиций по экспортной выручке вошли кукуруза (16,7 млн ​​тонн — 3,4 млрд долл.), подсолнечное масло (2,8 млн тонн — 2,7 млрд долл.), пшеница (8,5 млн тонн — 1,7 млрд долл.), соевые бобы (1,8 млн тонн — 0,7 млрд долл.) и подсолнечный жмых (2 млн тонн — 0,5 млрд долл.).

Литвин сообщила, что около 50% экспортной выручки поступило из стран ЕС. При этом крупнейшими импортерами украинской агропромышленной продукции среди стран-членов ЕС являются Румыния, Польша, Испания, Нидерланды и Италия.

Члены общественного союза Всеукраинский аграрный форум ранее обратились с письмом к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, в котором просят принять меры для полноценного возобновления поставок украинской сельскохозяйственной продукции, прежде всего на рынки ЕС.

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Представители украинского АПК озабочены инициативами отдельных государств-членов ЕС и Европейской комиссии, несущих в себе опасность уничтожения украинского аграрного сектора экономики. В частности, они обеспокоены фактами, свидетельствующими о невыполнении ст. 35 Соглашения. Эта статья говорит о том, что ни одна сторона Соглашения не должна вводить какие-либо запреты или ограничения по импорту любого товара другой стороны. Однако, убеждены аграрии, практика ограничений, в частности по ввозу на территорию ряда стран-членов ЕС украинского зерна, нарушает положения Соглашения и является дискриминационной по отношению к Украине.

По этому поводу президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко отметил, что Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния не могут конкурировать с Украиной в агропромышленном комплексе, а блокированием украинского экспорта противоречат позиции Еврокомиссии и Европарламента.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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