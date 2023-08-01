Украинский агроэкспорт за первое полугодие достиг почти 12 млрд долл. — УКАБ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинский агроэкспорт за первое полугодие достиг почти 12 млрд долл. — УКАБ

Аграрный рынок
23
Украинский агроэкспорт за первое полугодие достиг почти 12 млрд долл. — УКАБ
Украинский агроэкспорт за первое полугодие достиг почти 12 млрд долл. — УКАБ
Объем экспортированной в первом полугодии текущего года украинской агропромышленной продукции составил 11,8 млрд долл.
Об этом в комментарии сообщила аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин.
Она уточнила, что на данный момент эта оценка предварительная.
Общая масса экспортируемой продукции украинского АПК составляет 36,4 млн тонн. При этом в ТОП-5 позиций по экспортной выручке вошли кукуруза (16,7 млн ​​тонн — 3,4 млрд долл.), подсолнечное масло (2,8 млн тонн — 2,7 млрд долл.), пшеница (8,5 млн тонн — 1,7 млрд долл.), соевые бобы (1,8 млн тонн — 0,7 млрд долл.) и подсолнечный жмых (2 млн тонн — 0,5 млрд долл.).
Читайте также
Литвин сообщила, что около 50% экспортной выручки поступило из стран ЕС. При этом крупнейшими импортерами украинской агропромышленной продукции среди стран-членов ЕС являются Румыния, Польша, Испания, Нидерланды и Италия.
Члены общественного союза Всеукраинский аграрный форум ранее обратились с письмом к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, в котором просят принять меры для полноценного возобновления поставок украинской сельскохозяйственной продукции, прежде всего на рынки ЕС.
Читайте также
Представители украинского АПК озабочены инициативами отдельных государств-членов ЕС и Европейской комиссии, несущих в себе опасность уничтожения украинского аграрного сектора экономики. В частности, они обеспокоены фактами, свидетельствующими о невыполнении ст. 35 Соглашения. Эта статья говорит о том, что ни одна сторона Соглашения не должна вводить какие-либо запреты или ограничения по импорту любого товара другой стороны. Однако, убеждены аграрии, практика ограничений, в частности по ввозу на территорию ряда стран-членов ЕС украинского зерна, нарушает положения Соглашения и является дискриминационной по отношению к Украине.
По этому поводу президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко отметил, что Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния не могут конкурировать с Украиной в агропромышленном комплексе, а блокированием украинского экспорта противоречат позиции Еврокомиссии и Европарламента.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.