Рынок земли с начала войны потерял 11,5 млрд: сколько он может приносить экономике — Finance.ua

Рынок земли с начала войны потерял 11,5 млрд: сколько он может приносить экономике Сегодня 20:01 — Личные финансы

Рынок земли с начала войны потерял 11,5 млрд: сколько он может приносить экономике

С начала войны украинский рынок сельскохозяйственных земель потерял 11,5 миллиарда гривен. Открытие рынка для юридических лиц с 2024 года может ежегодно в течение следующих трех лет принести дополнительно 1−2,7% ВВП.

Об этом говорится в аналитическом обзоре «Земельный рынок в Украине», подготовленном KSE Агроцентр при поддержке USAID.

Из-за полномасштабного российского вторжения не были заключены более 102 тыс. сделок купли-продажи с/х земель совокупным объемом 282 тыс. га и стоимостью 11,5 млрд грн (312 млн долл.), что равно 0,2% ВВП страны.

Наибольшие потери понес рынок земель в Харьковской области, которая была лидером по доле сельхозземель в обращении до полномасштабного вторжения — более 2,7 млрд грн (около 75 млн долл.). Около 1,17 млрд грн (около 232 млн долл.) потерял рынок земель Херсонщины. Наименьшие потери рынка наблюдаются в западных регионах Украины.

В то же время, по итогам первого полугодия этого года во всех областях, кроме временно оккупированных, наблюдается восстановление объема транзакций, а такие области как Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая — превзошли показатели 2021 года (+16%, +22% и +10% соответственно).

Средневзвешенная цена на сельхозземли в национальной валюте продолжает умеренный рост — в июне 2023 года она составила 37,2 тыс. грн за 1 га.

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Исследователи указывают, что цены на товарную землю уже традиционно несколько выше цен на остальные сельхозземли. Ключевыми факторами ценообразования остаются географическое расположение земельных участков относительно линии фронта, а также нормативная денежная оценка.

«В то же время остается проблема несоответствия официальных цен рыночным. Для 53,4% транзакций, совершенных в июне 2023 года, цена купли-продажи сельскохозяйственных участков не отличалась от НДО более чем на 2%. Это снова возвращает нас к вопросу скорейшего введения массовой оценки земель», — отметил исследователь KSE Агроцентр Роман Нейтер.

Среди всех земельных транзакций с сельхозземлей лидерские позиции занимают аренда и наследство, сделки купли-продажи — на третьем месте. Наибольшим спросом среди покупателей по-прежнему пользуются земли товарного производства и личного крестьянского хозяйства — 94% сделок купли-продажи с начала 2023 года.

Что касается цен, то самые дорогие товарные земли в первом полугодии этого года были в Ивано-Франковской области — более 70 тыс. грн за га. Самые дешевые — в Херсонской и Запорожской областях, охваченных боевыми действиями.

По данным опроса «Влияние земельного рынка на благосостояние и восстановление громад», проведенного в июле, 81% опрошенных положительно оценили влияние открытия рынка земли на экономическое благосостояние своей громады, а 62% убеждены, что в результате открытия рынка земли улучшилось материальное состояние владельцев сельскохозяйственных участков.

Кроме того, 77% респондентов считают, что развитие рынка земель сельхозназначения будет способствовать послевоенному восстановлению их громад. Более 82% убеждены, что этому будет способствовать законодательное закрепление разрешения на продажу государственных и коммунальных земель на электронных аукционах. Более половины опрошенных поддерживают отмену бесплатной передачи земель сельхозназначения в собственность граждан как одну из предпосылок для экономического восстановления.

Економічна Правда По материалам:

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