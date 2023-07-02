Украинским студентам повысят цены за обучение в стране ЕС — Finance.ua

Украинским студентам повысят цены за обучение в стране ЕС Сегодня 05:38 — Личные финансы

Украинским студентам повысят цены за обучение в стране ЕС

Украинские беженцы, которые захотят учиться в университетах Нидерландов в следующем году, будут платить в несколько раз больше как студенты из стран за пределами ЕС. В текущем году они воспользовались льготой.

Теперь стоимость курса может составлять от 10 000 до 15 000 евро в год, сообщает volkskrant.nl

Оплата обучения на общих основаниях для беженцев из Украины будет касаться нидерландских университетов и колледжей. Стоимость курса для студентов из стран вне ЕС выше в несколько раз. До сих пор украинцы платили за свое обучение наравне с жителями Нидерландов — 2209 евро.

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Такую льготу для беженцев решили ввести в организации Университетов Нидерландов и Ассоциации университетов прикладных наук. Между тем это не было организовано на уровне государственной поддержки, поэтому деньги учебным заведениям не компенсировали. Поскольку не все учреждения могут позволить себе такие финансовые расходы, большинство университетов и колледжей планируют вернуть предыдущие условия оплаты.

Отмечается, что в 2022 году в университеты Нидерландов поступило 540 украинцев. Для них льгота сохранится и они смогут продолжить обучение на тех же условиях, на которых поступали. А украинцы, которые захотят поступать в 2023/2024 учебном году, будут оплачивать обучение по цене от 10 000 до 15 000 евро в год.

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Впрочем, некоторые вузы Нидерландов решили продолжить предоставление льготных условий. Один из таких — TU Eindhoven. Там украинцы будут платить за обучение столько же, сколько голландские студенты.

По юридическому статусу, полученному украинцами в Нидерландах в связи с войной, они получили право на работу, но не имеют права на студенческое финансирование.

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