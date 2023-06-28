Одна из стран ЕС продлила программу бесплатного жилья для украинцев: новые сроки — Finance.ua
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Одна из стран ЕС продлила программу бесплатного жилья для украинцев: новые сроки

Мир
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Одна из стран ЕС продлила программу бесплатного жилья для украинцев: новые сроки
Одна из стран ЕС продлила программу бесплатного жилья для украинцев: новые сроки
В Болгарии продолжили программу государственной поддержки по размещению беженцев из Украины. Об этом 28 июня сообщила служба информации правительства.
Отели получат компенсацию 15 левов в день до конца сентября 2023 года, сообщает sofiaglobe.com.

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В заявлении говорится, что правительство поручило министрам труда и социальной политики и образования разработать предложения конкретных мер по интеграции украинцев, которые должны быть включены в новую программу. На это чиновникам дают 2 месяца.
Программа, введенная в 2022 году для бесплатного размещения украинских беженцев, предусматривала выделение средств на государственную поддержку отелей. Программу несколько раз продлевали, хотя временное правительство урезало финансирование.
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По последним данным, в стране осталось 82 473 украинских беженца, из которых 16 804 проживают по программе гуманитарного размещения. В общей сложности на территорию Болгарии с начала войны прибыли 1 410 258 украинцев.
По материалам:
РБК-Україна
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