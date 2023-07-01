Как чувствуют себя украинские дети в разных странах ЕС — Finance.ua

Как чувствуют себя украинские дети в разных странах ЕС Сегодня 14:13 — Личные финансы

Как чувствуют себя украинские дети в разных странах ЕС

По состоянию на июнь 2023 года общее количество украинских беженцев, зарегистрированных в Болгарии, Чехии, Венгрии, Польше, Республике Молдова, Румынии и Словакии, достигло 1 902 685 человек.

В то время как Польша приняла наибольшее количество беженцев, почти 1 миллион украинцев на июнь 2023 года, Чехия принимает наибольшее количество беженцев на душу населения среди семи исследованных стран, с более 350 000 украинских беженцев среди общего населения в 10,5 миллиона.

Об этом говорится в статье , освещающей ключевую образовательную политику и ответы на данные для удовлетворения потребностей украинских беженцев, показывая многообещающие практики и пробелы, обнаруженные в ходе комплексного исследования.

Образование

Приблизительный общий уровень охвата украинских беженцев начальным и средним образованием в семи странах составляет 43%, колеблясь от 4% до 59% в каждой стране, то есть 6 из 10 детей не учатся в школах принимающей страны.

Язык

Существуют многочисленные препятствия для доступа к образованию, однако семьи во всех семи странах отмечают язык как ключевое препятствие. К примеру, в Венгрии 6 из 10 украинских беженцев не говорят на венгерском языке, а в Румынии эта цифра превышает 7 из 10.

В Румынии Министерство образования издало процедурные указания, которые освобождают украинских учеников от требований национального экзамена для перехода в 9-й класс и позволяют расширить количество зачисленных. Там, где доступны данные для отслеживания реализации политики, есть положительные признаки улучшения доступа и качества образования.

В Чехии данные Министерства образования свидетельствуют об увеличении занятости украинских граждан в детских садах, начальных и средних школах и консерваториях на 34% с начала 2022/2023 учебного года, что демонстрирует успех политических мер, направленных на содействие трудоустройству украинского педагогического и непедагогического персонала.

Какие проблемы

Больше всего детей беженцев пошли в школы в Польше. В общей сложности в этой стране находятся 992 670 беженцев, из них 33% - дети школьного возраста. Из них в школы было зачислено 55% (181 770), а 27% используют Всеукраинскую школу онлайн. В Польше детям не хватает школьных принадлежностей и компьютерной техники.

В Чехии из 341 417 беженцев 28% - дети. В местные школы пошли 54% (51 282). Для обучения детям не хватает школьных принадлежностей, компьютерной техники и языковых курсов.

В Болгарии проживает 169 575 украинских беженцев. Из них 38% детей школьного возраста. В декабре 2022 года в болгарских школах обучалось 2250 детей (3%). Около 400 детей также посещали курсы языковой поддержки.

В Румынии из 131 462 беженцев дети школьного возраста составляют 26%. По состоянию на март 2023 в румынских школах обучалось 4008 украинских детей (11%). 71% используют платформу онлайн-школ Украины. Проблемы с зачислением в школы объясняются языковым барьером, намерением вернуться в Украину. При этом требуется поддержка: курсы языка, транспорт, ноутбуки, доступ в интернет.

В Словакии нашли убежище 102 090 украинцев. Детей школьного возраста из них — 25%. В школу пошли 59% детей (15 000). Образование для детей-беженцев со статусом временной защиты не обязательно. Среди проблем называется языковой барьер и отсутствие физической подготовки в школах. Дети нуждаются в курсах языка и ноутбуках.

В Венгрии защитили 52 335 беженцев из Украины. Из них 34% - дети школьного возраста (4965). В детсады и школы пошли 7975 детей (28%). Основная проблема — языковой барьер. Дети также нуждаются в языковых курсах, ноутбуках и школьных принадлежностях.

В Молдове зарегистрировано 109 645 беженцев из Украины. Детей школьного возраста — 44%. В школу пошли только 4% (1862). 62% посещают онлайн-занятия по украинской школе. Основные препятствия для образования — языковой барьер и намерение вернуться в Украину.

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