Украинские ветераны смогут получить 1,5 млн на открытие собственного бизнеса: стартовал конкурс — Finance.ua

Украинские ветераны смогут получить 1,5 млн на открытие собственного бизнеса: стартовал конкурс Сегодня 12:03 — Личные финансы

Украинские ветераны смогут получить 1,5 млн на открытие собственного бизнеса: стартовал конкурс

В пятницу, 24 марта, начинается отбор заявок на программу финансирования ветеранского бизнеса.

«Ветераны, ветеранки, а также родственники павших защитников и защитниц могут получить от 500 тысяч до 1,5 миллиона гривен на открытие или развитие собственного дела. Общий бюджет конкурса составляет 15 миллионов гривен», — говорится в сообщении.

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«Мы поддерживаем бизнес-способность ветеранов и их семей. Поэтому уже в третий раз запускаем программу макрофинансирования. В 2022 году УВФ провел два конкурса макрофинансирования, и 53 победителя получили финансирование на суммы от 500 тысяч до миллиона гривен. Надеемся, что программа этого года сможет поддержать еще больше нишевых предприятий из продовольственной сферы», — говорит Наталия Калмыкова, исполнительный директор Украинского ветеранского фонда.

Проект реализуется в партнерстве с благотворительным фондом «МХП — Громаде». В прошлом году 85 бизнес-идей в сфере пищевой, перерабатывающей, агропромышленности и других направлений получили финансирование на 7,4 млн грн.

Условия конкурса

Прием заявок продлится с 24 марта по 10 апреля 2023 года.

Сумма финансирования проектов:

минимальная запрашиваемая сумма на проект — 500 тыс. грн;

максимальная запрашиваемая сумма на проект — 1,5 млн грн.

Подавать заявки на финансирование проектов могут:

ветераны, члены семей погибших (умерших) ветеранов войны и члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, зарегистрированных в соответствии с требованиями законодательства как физические лица-предприниматели;

юридические лица, зарегистрированные не позднее двух лет до получения финансовой поддержки, учредителями которых являются ветераны, члены семей погибших (умерших) ветеранов войны и члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.

Больше об условиях и пошаговая инструкция — на сайте Украинского ветеранского фонда

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