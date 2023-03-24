Украинские ветераны смогут получить 1,5 млн на открытие собственного бизнеса: стартовал конкурс — Finance.ua
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Украинские ветераны смогут получить 1,5 млн на открытие собственного бизнеса: стартовал конкурс

Личные финансы
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Украинские ветераны смогут получить 1,5 млн на открытие собственного бизнеса: стартовал конкурс
Украинские ветераны смогут получить 1,5 млн на открытие собственного бизнеса: стартовал конкурс
В пятницу, 24 марта, начинается отбор заявок на программу финансирования ветеранского бизнеса.
Об этом сообщает Украинский ветеранский фонд.
«Ветераны, ветеранки, а также родственники павших защитников и защитниц могут получить от 500 тысяч до 1,5 миллиона гривен на открытие или развитие собственного дела. Общий бюджет конкурса составляет 15 миллионов гривен», — говорится в сообщении.
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«Мы поддерживаем бизнес-способность ветеранов и их семей. Поэтому уже в третий раз запускаем программу макрофинансирования. В 2022 году УВФ провел два конкурса макрофинансирования, и 53 победителя получили финансирование на суммы от 500 тысяч до миллиона гривен. Надеемся, что программа этого года сможет поддержать еще больше нишевых предприятий из продовольственной сферы», — говорит Наталия Калмыкова, исполнительный директор Украинского ветеранского фонда.
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Проект реализуется в партнерстве с благотворительным фондом «МХП — Громаде». В прошлом году 85 бизнес-идей в сфере пищевой, перерабатывающей, агропромышленности и других направлений получили финансирование на 7,4 млн грн.

Условия конкурса

Прием заявок продлится с 24 марта по 10 апреля 2023 года.
Сумма финансирования проектов:
  • минимальная запрашиваемая сумма на проект — 500 тыс. грн;
  • максимальная запрашиваемая сумма на проект — 1,5 млн грн.
Подавать заявки на финансирование проектов могут:
  • ветераны, члены семей погибших (умерших) ветеранов войны и члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, зарегистрированных в соответствии с требованиями законодательства как физические лица-предприниматели;
  • юридические лица, зарегистрированные не позднее двух лет до получения финансовой поддержки, учредителями которых являются ветераны, члены семей погибших (умерших) ветеранов войны и члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.
Больше об условиях и пошаговая инструкция — на сайте Украинского ветеранского фонда.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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