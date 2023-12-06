Украинские школы получат Wi-Fi-роутеры и веб-камеры от международных партнеров — Finance.ua
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Украинские школы получат Wi-Fi-роутеры и веб-камеры от международных партнеров

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Украинские школы получат Wi-Fi-роутеры и веб-камеры от международных партнеров
Украинские школы получат Wi-Fi-роутеры и веб-камеры от международных партнеров, Фото: thedigital.gov.ua
Украина получила новую масштабную партию техники от международных партнеров, используемую для подключения интернета в укрытиях и обустройства кабинетов информатики в украинских школах.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
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«Один из фокусов стратегии трансформации образования — создать условия, в которых больше детей смогут учиться оффлайн. Для этого в учебных заведениях должны быть оборудованы укрытия или бомбоубежища. При поддержке партнеров мы обеспечиваем их необходимой техникой и интернетом», — отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
В рамках проекта «Цифровые школы» передадут 1 600 Wi-Fi-роутеров и 1 000 веб-камер. В ближайшее время их получат школы в 23 областях Украины.
Роутеры установят в укрытиях школ, чтобы учебный процесс продолжался даже во время тревог. А веб-камеры подключат к школьным компьютерам для проведения онлайн-занятий.
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«Сегодня наличие укрытия — базовое требование для очной работы учебных заведений. В то же время, очень важно обеспечить убежища всем необходимым для нормального пребывания там во время воздушных тревог. В некоторых школах в укрытии также обустраивают образовательное пространство. Поэтому наличие интернета — больше, чем необходимость», — отметил министр образования и науки Оксен Лисовой.
В ближайшее время распределение гаджетов по школам и регионам можно будет увидеть на публичном дашборде.

Справка Finance.ua:

  • в июне Министерство цифровой трансформации и Cisco заключили меморандум о сотрудничестве в области инноваций и цифровизации. Благодаря этому Украина смогла присоединиться к программе Cisco Country Digital Acceleration;
  • программа работает почти в 50 странах мира. Ее цель — ускорить цифровизацию, создание новых рабочих мест и рост ВВП. А также способствовать активному использованию инноваций в государственном и частном секторах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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