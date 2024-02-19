Украинские перевозчики в ответ на блокировку поляков готовят акцию на трех пунктах пропуска — Finance.ua
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Украинские перевозчики в ответ на блокировку поляков готовят акцию на трех пунктах пропуска

Казна и Политика
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Украинские перевозчики в ответ на блокировку поляков готовят акцию на трех пунктах пропуска
Украинские перевозчики в ответ на блокировку поляков готовят акцию на трех пунктах пропуска, Фото: Суспільне
Из-за блокирования границы польскими фермерами украинские перевозчики 20 февраля начнут мирную акцию протеста на трех пунктах пропуска с Польшей: Рава-Русская, Краковец, Шегини.
Об этом сообщил глава ОО «Международные автомобильные перевозчики Украины» (МАПУ) Владимир Михалевич в комментарии Укринформу.
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«Целью проведения мирного собрания является выражение протеста перевозчиков Украины против блокирования движения грузового транспорта, которое началось с ноября 2023 года, что приносит значительные финансовые потери для отрасли международных автомобильных перевозок Украины, экспортеров и импортеров обеих стран и для экономики Украины и, наконец, подрывает обороноспособность Украины в условиях военного положения. Ситуацию с блокировкой еще до сих пор не удается урегулировать на уровне министерств, правительств и президентов Украины и Польши, поэтому мы вынуждены предпринимать такие действия», — отметил Михалевич.
Он отметил, что мирная акция, организованная ОО «МАПУ», начнется 20 февраля 2024 года в 12.00, одновременно возле трех международных автомобильных международных пунктов пропуска: «Рава-Русская», «Краковец», «Шегини».
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ОО «МАПУ» будет обеспечивать контроль и порядок проезда через перечисленные пункты пропуска, не разрешая объезд польскими грузовиками общей очереди грузовиков.
Акция будет проводиться круглосуточно до 15 марта 2024 года. Или до разблокирования границ польскими митингующими.

Справка Finance.ua:

  • на 19 февраля на границе с Польшей в очередях стоят около 3000 грузовиков. Польские фермеры-протестующие продолжают ограничивать движение для грузовиков автодорогами, ведущими через пункты пропуска «Дорогуск — Ягодин», «Гребенное — Рава-Русская», «Медыка — Шегини», «Зосин — Устилуг», «Долгобычев — Угринов» и «Корчова — Краковец».
По материалам:
Укрінформ
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