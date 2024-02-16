Блокада границы поляками в феврале может стоить Украине более 7 млрд грн — Finance.ua

Блокада границы поляками в феврале может стоить Украине более 7 млрд грн Сегодня 12:21 — Казна и Политика

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обнародовал прогноз по поводу потерь бюджета Украины в случае продолжения блокирования польской границы. По его словам, если ситуация не будет разрешена до конца февраля, бюджет страны потеряет 7,7 млрд грн.

Об этом он сообщил в Telegram.

Такие обстоятельства приведут к невыполнению плановых показателей таможни на указанную сумму, что представляет серьезный удар по финансовому положению Украины.

«Если граница не будет деблокирована до конца месяца, бюджет страны потеряет 7,7 млрд грн поступлений. Соответственно таможня план на эту сумму недовыполнит. Для нас это очень ощутимо», — написал он.

Гетманцев подчеркнул, что это ощутимая потеря для бюджета, особенно в феврале.

Ситуация требует немедленного разрешения, ведь потери бюджета от блокирования границы имеют ощутимые последствия для экономики страны.

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Напомним, польские фермеры 9 февраля возобновили акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска «Медыка — Шегини», «Хребенное — Рава-Русская» и «Дорогуск — Ягодин». Также протестующие планируют препятствовать перегрузке сельскохозяйственных товаров с железнодорожного транспорта на автомобильный.

Разрешение на протесты от польских властей фермеры имеют до 9 марта.

С 12 февраля начались акции протеста польских фермеров недалеко от пункта пропуска «Зосин».

С 20 февраля в рамках 30-дневной всеобщей забастовки польские фермеры планируют заблокировать все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной, а также подъезды к перегрузочным железнодорожным станциям и морским портам.

Прошлогодняя блокада обошлась Украине в $1,5 млрд.

Діло По материалам:

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