Блокада границы поляками в феврале может стоить Украине более 7 млрд грн — Finance.ua
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Блокада границы поляками в феврале может стоить Украине более 7 млрд грн

Казна и Политика
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Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обнародовал прогноз по поводу потерь бюджета Украины в случае продолжения блокирования польской границы. По его словам, если ситуация не будет разрешена до конца февраля, бюджет страны потеряет 7,7 млрд грн.
Об этом он сообщил в Telegram.
Такие обстоятельства приведут к невыполнению плановых показателей таможни на указанную сумму, что представляет серьезный удар по финансовому положению Украины.
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«Если граница не будет деблокирована до конца месяца, бюджет страны потеряет 7,7 млрд грн поступлений. Соответственно таможня план на эту сумму недовыполнит. Для нас это очень ощутимо», — написал он.
Гетманцев подчеркнул, что это ощутимая потеря для бюджета, особенно в феврале.
Ситуация требует немедленного разрешения, ведь потери бюджета от блокирования границы имеют ощутимые последствия для экономики страны.
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Напомним, польские фермеры 9 февраля возобновили акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска «Медыка — Шегини», «Хребенное — Рава-Русская» и «Дорогуск — Ягодин». Также протестующие планируют препятствовать перегрузке сельскохозяйственных товаров с железнодорожного транспорта на автомобильный.
Разрешение на протесты от польских властей фермеры имеют до 9 марта.
С 12 февраля начались акции протеста польских фермеров недалеко от пункта пропуска «Зосин».
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С 20 февраля в рамках 30-дневной всеобщей забастовки польские фермеры планируют заблокировать все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной, а также подъезды к перегрузочным железнодорожным станциям и морским портам.
Прошлогодняя блокада обошлась Украине в $1,5 млрд.
По материалам:
Діло
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