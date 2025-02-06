Украинские облигации дорожают на фоне роста ожиданий мирного плана — Bloomberg — Finance.ua
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Украинские облигации дорожают на фоне роста ожиданий мирного плана — Bloomberg

Фондовый рынок
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Украинские облигации дорожают на фоне роста ожиданий мирного плана — Bloomberg
Украинские облигации дорожают на фоне роста ожиданий мирного плана — Bloomberg
Долларовые облигации Украины растут уже пятый день, достигнув новых максимумов «на фоне ожиданий того, что на следующей неделе появятся подробности соглашения о прекращении войны».
Об этом сообщает Bloomberg.
Долг страны вырос в цене по всем срокам погашения, а облигации 2034 года превысили 60 центов за доллар — самый сильный показатель со времени их выпуска в прошлом году. Долларовые облигации Украины принесли в этом году 7,8% прибыли в целом, регулярно входя в число самых прибыльных ценных бумаг на развивающихся рынках, согласно данным, собранным Bloomberg.
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«Союзники США ожидают, что администрация президента Дональда Трампа представит долгожданный план по прекращению войны россии с Украиной на конференции в Германии на следующей неделе», — об этом сообщило Bloomberg ранее.
«Я думаю, что рынок продолжит оставаться положительным вплоть до фактической встречи Трампа и путина», — сказал Тимоти Эш, старший стратег по суверенным инвестициям на развивающихся рынках в RBC BlueBay Asset Management.
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Как сообщается, украинские облигации в прошлом году принесли около 60% прибыли, на фоне того, как управляющие фондами наращивали свои позиции, делая ставку на шаги, которые ускорят прекращение войны. Посланник Трампа, между тем, сказал, что не будет представлять план публично в Мюнхене, поскольку это должен сделать президент.
Жизнеспособный мир обеспечит «большой рост», хотя все еще существует риск плохого соглашения, «где безопасность не будет гарантирована», что приведет к мрачным последствиям для Украины и Европы, добавил Эш из Bluebay.
По материалам:
УНН
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