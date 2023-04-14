Украинские инженеры назвали 5 разработок, меняющих мир ритейла — Finance.ua

Украинские инженеры назвали 5 разработок, меняющих мир ритейла Сегодня 17:21 — Личные финансы

Украинские инженеры назвали 5 разработок, меняющих мир ритейла

Рынок ритейла, уже достигший 27,34 трлн в год, будет и дальше расти на 3-5% ежегодно. Чтобы поддерживать такие темпы роста, бизнес будет внедрять все больше новых технологий.

Об этом сообщает GlobalLogic

Технологии оказывают существенное влияние на покупательские привычки потребителей. К примеру, торговля в соцсетях стала популярным и распространенным явлением, поэтому игроки e-commerce теперь формируют многоканальный клиентский опыт. А поиск информации перед покупкой товара является обычным делом для 88% покупателей.

Читайте также Как ІТ-индустрия развивает финансы и ритейл

В компании уверены, что именно IoT, VR/AR, программы на основе ИИ, роботизация складов и беспилотный транспорт выводят ритейл на новый уровень.

Эти технологии помогут устранить лишние барьеры между компаниями и покупателями, а также улучшат покупательский опыт.

IoT (Internet of Things) — концепция сети физических вещей, чье состояние и показатели можно отследить с помощью специальных датчиков и софта. Эта технология позволяет ритейлерам оптимизировать товары на складах и прогнозировать сроки доставки, собирать информацию о поведении людей в торговых залах.

Наглядный пример использования IoT — магазины, где товар оплачивается бесконтактно, без кассиров и зон самообслуживания.

Технология VR/AR, которая изначально получила широкое распространение в видеоиграх, теперь используется ритейлерами для предоставления лучшего клиентского опыта.

Виртуальная реальность позволяет побывать в магазине, не выходя из дома, и оценить ассортимент товаров. Кроме того, некоторые автосалоны предлагают провести цифровой тест-драйв представленных авто на разных типах местности, что помогает клиенту быстрее определиться с покупкой.

Искусственный Интеллект уже активно используется в ритейле. С его помощью формируют персонифицированные предложения для потребителей, улучшают цепочки поставок, предотвращают отсутствие товаров и их излишка, а также создают прогнозы потребления. Рынок ИИ в ритейле, который оценивался в $4,84 млрд в 2021 году, по прогнозам, достигнет $31 млрд уже к 2028 году.

Автоматизированные склады растут еще быстрее: ожидается, что их глобальный рынок в 2025 году вырастет вдвое — до $30 млрд с $15 млрд уровня 2019 года.

Роботизация складских помещений призвана упростить и ускорить рутинную работу, выполняемую специалистами вручную. Кроме того, роботизация предупреждает ошибки, которые совершают люди, тем самым уменьшает уровень ущерба и улучшает логистику.

Читайте также Убытки украинских ритейлеров за первые два месяца войны превысили ₴50 миллиардов

Беспилотный транспорт станет следующим звеном в этой цепочке работы технологичного ритейлера: он обеспечит доставку со склада конечному потребителю. Эта технология потенциально станет революционной для логистики — она предоставит пользователю возможность выбирать скорость доставки и наиболее комфортное время для получения пакета. Более того, логистические дроны игнорируют пробки на дорогах, поэтому не зависят от объема трафика, времени суток и места жительства заказчика.

Сочетание всех этих технологий позволяет предоставлять клиентам многоканальный опыт. Именно он является залогом расширения аудитории бренда в мире, где продажи онлайн, по прогнозам, вырастут на 56% до 2026 года.

В рамках цифровой модернизации ритейлеров инженеры уже создают технологию для омниканального опыта покупок.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.