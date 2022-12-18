Как ІТ-индустрия развивает финансы и ритейл — Finance.ua

Как ІТ-индустрия развивает финансы и ритейл Сегодня 14:02 — Личные финансы

Как ІТ-индустрия развивает финансы и ритейл

ІТ является одной из ведущих индустрий украинской экономики и стремительно растет каждый год. Так, по итогам десяти месяцев 2022 года ІТ-отрасль принесла в экономику Украины 6 млрд долларов США экспортной выручки и достигла 10% роста по сравнению с предыдущим годом.

Более того, технологии все больше распространяются на разные отрасли, так как они позволяют автоматизировать производственные процессы, повысить производительность, снизить затраты и в целом повысить эффективность бизнеса.

Об этом свидетельствует исследование Ассоциации ІТ Ukraine, проведенное в октябре-ноябре 2022 года.

ІТ в финансах

Если в 2015 году было зафиксировано появление 11 новых финтех-компаний на рынке, то уже с 2018 года (когда их количество достигло пика — 36 компаний) эта тенденция пошла на убыль. А все потому, что начали меняться бизнес-модели по причине цифровизации. Это привело к уменьшению количества новых финтех-компаний на рынке Украины, поскольку технологии, которые еще 5 лет назад были инновационными, сейчас привычны.

Самые распространенные технологии украинских финтех-стартапов:

Application Programming Interface (API). Посредник между программами, с помощью которых одни отправляют запрос другим и получают ответ. Это позволяет экономить время и упростить работу.

Artificial Intelligence (AI). Алгоритмы искусственного интеллекта используются для создания продуктов по онлайн-кредитованию, страхованию и сравнению финансовых инструментов. А чат-бот стал базовой технологией платежных сервисов и продуктов по персональным финансам.

Блокчейн. Технология обработки, хранения информации и идентификации клиентов с помощью специального децентрализованного реестра. Чаще всего она используется в криптовалютах.

ІТ в ритейле

До войны рынок e-commerce развивался весьма динамично. Исследование показало, что рынок e-commerce в Украине вырос в три раза: объем рынка в 2016 году составил 1,5 млрд долл. США, а к 2021 году вырос до 4,4 млрд долл. США.

Чаще всего здесь используют следующие инструменты:

AR/VR/MR. Технологии дополненной реальности помогают теснее взаимодействовать с клиентом. Например, можно примерить одежду на цифровой аватар, смоделировать комнату с новой мебелью и т.д.

Big Data. Технологии анализа больших массивов данных позволяют прогнозировать спрос и продажи, формировать ценовую политику, оптимизировать ассортимент в соответствии с потребностями рынка.

Роботизация. Этот инструмент позволяет повысить производительность, избежать влияния человеческого фактора, повысить конкурентоспособность, оптимизировать операционные расходы и т.д.

Каким образом IT поддерживает и развивает другие отрасли, в том числе аграрный сектор, промышленность и оборонку — читайте в статье по ссылке ниже.

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