Почти 20% украинских ритейлеров за время войны значительно сократили штат персонала – исследование — Finance.ua
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Почти 20% украинских ритейлеров за время войны значительно сократили штат персонала – исследование

Личные финансы
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Почти 20% украинских ритейлеров за время войны значительно сократили штат персонала – исследование
Почти 20% украинских ритейлеров за время войны значительно сократили штат персонала – исследование
Около 20% украинских ритейлеров за время войны сократили штат сотрудников более чем на 10%, при этом 62% компаний внепланово сокращают процесс принятия на работу новых сотрудников.
Об этом говорится в совместном исследовании Ассоциации ритейлеров Украины и Rabota.ua.
Согласно его обнародованным данным, по состоянию на август 14,2% опрошенных ритейлеров сократили до 10% сотрудников, 7,1% компаний — до четверти, а 12,8% — около половины штата и более.
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Сокращения касались преимущественно позиций, связанных с поддержкой клиентов (42%), бэкофисных административных ролей (34%) и производственного линейного персонала (17%).
В то же время, почти 60% ритейлеров сейчас работают в полном составе — их количество с апреля увеличилось на 2,1%, отмечено в исследовании.
По данным опроса, 18% компаний приостановили выполнение планов найма персонала до конца года. Однако 12% сообщили об увеличении найма, а 8% — сохранении текущих планов.
Компании намерены увеличить наем специалистов в логистике и доставке (46% опрошенных), в IT (41%) и диджитал маркетинге (10%).
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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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