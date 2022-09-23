ТОП самых востребованных рабочих профессий: список и зарплаты — Finance.ua

ТОП самых востребованных рабочих профессий: список и зарплаты Сегодня 08:02 — Личные финансы

ТОП самых востребованных рабочих профессий: список и зарплаты

Рынок труда изменился, он фактически отразил происходящее в стране состояние. В период с марта-апреля количество вакансий активно и стремительно снизилось, достигнув своего дна в апреле (просев на 88-90%), что было больше, чем в начале COVID-19 в 2020 году. В то же время, оттолкнувшись от этого дна в апреле, за последние 5 месяцев количество вакансий растет. И в сентябре 54% вакансий (по сравнению с февралем 2022 г.) возобновлены.

Об этом свидетельствует глобальное исследование украинского профессионального HR-хаба HUB. HR Today, опубликованное на портале robota.ua.

Как отмечают эксперты OLX Работа, колебание количества рабочих вакансий в пределах 60% от общего рынка сохраняется, как и в довоенные времена. Перекоса между офисными и рабочими вакансиями нет, они восстанавливаются плюс-минус одинаково.

Динамика отзывов на вакансии

Количество отзывов увеличилось, хотя в марте было сильное проседание, ведь вопрос трудоустройства отошел на второй план. В конце февраля и марте люди беспокоились в первую очередь о своей безопасности. Это привело к пику соискательского деманда в период мая-июля 2022 года. Соискатели были более активны в поиске работы, откликались на большее количество вакансий. После июля эта ситуация начала стабилизироваться, высокий спрос начал угасать, и пока он не опустился до прошлого года, но опережение прошлогодних показателей (спрос среди будущих работников) сгладилось до +40%.

Региональная статистика

Исследование зафиксировало, что количество объявлений во временно оккупированных территориях значительно снизилось. В то же время количество объявлений, сконцентрированных в Западной Украине, существенно возросло, особенно в Закарпатье. А ведь некоторые бизнесы перенесли свою деятельность на запад Украины.

Количество соискателей сейчас равномерно распределено в регионах, кроме юга и востока. Возобновилось количество соискателей в Киеве, Киевской области и Черниговской. Хотя до середины июля в этих регионах была отрицательная динамика — не хватало рабочей силы по сравнению с прошлым годом. До сентября люди еще мигрировали за границу или на запад Украины, потом они вернулись к месту своей дислокации, и эти два фактора привели к тем показателям, которые сейчас видят аналитики.

Из-за уменьшения экономической активности на севере здесь значительно возросла конкуренция после возвращения людей из-за границы и из других областей. В то же время в Западной Украине ситуация противоположная — увеличилось количество вакансий, спрос, но в среднем рост количества вакансий опережает количество соискателей, имеющихся в регионе.

Наиболее востребованы рабочие профессии:

водитель (6194 вакансии);

продавец (4 454 вакансии);

разнорабочий (2 179 вакансий);

швея (1 684 вакансии);

повар (1 531 вакансия).

Сколько платят рабочим

В среднем топовые вакансии просели в зарплате на 5-10%. Наиболее существенные изменения наблюдаются для специалистов-строителей (зарплата снизилась на 40%) и операторов колл-центров (начали зарабатывать на 84% больше), что связано с изменением спроса.

Топ высокооплачиваемых вакансий января 2022 года

каменщик — 37 500 грн;

фасадщик — 32 500 грн;

дальнобойщик — 30 000 грн;

штукатур — 30000 грн;

автомаляр — 27 500 грн.

Топ высокооплачиваемых вакансий июня 2022 года

дальнобойщик — 32 500 грн;

рихтовщик — 27 500 грн;

автомаляр — 25 000 грн;

оператор кол-центра — 24 890 грн;

автоэлектрик — 22 500 грн.

Эксперты также наблюдают, что из топ-5 высокооплачиваемых профессий из довоенного списка остался только дальнобойщик, в то же время строительные вакансии опустились ниже. В топ-5 вместо строителей пришли специалисты, занимающиеся ремонтом и обслуживанием автомобилей. Этому объяснение — отмена пошлины на въезд автомобилей (чаще — подержанных) из-за границы.

Следовательно, количество вакансий постепенно восстанавливается как в целом, так и в сегменте «голубых воротничков». Северная и Центральная Украина демонстрируют наибольшую активность соискателей. Отклонение зарплаты для самых популярных вакансий лежит в пределах 10%. Спрос среди соискателей постепенно стабилизируется до уровня 2021 года.

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