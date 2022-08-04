Ритейл из-за войны сократил налоговые отчисления почти на четверть — RAU Сегодня 20:32 — Казна и Политика

Ритейл из-за войны сократил налоговые отчисления почти на четверть — RAU

За пять месяцев 2022 года торговые компании уплатили около 15 млрд грн налогов и обеспечили работой почти 250 000 работников. Это на 23% меньше налогов, чем за аналогичный период в 2021 году и на 9% меньше трудоустроенных, чем в конце прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные опроса полсотни компаний — членов Ассоциации ритейлеров Украины.

Входящие в RAU ведущие торговые сети перечислили в государственную казну 14,51 млрд грн налогов, что на 4,29 млрд грн, или на 23% меньше, чем в 2021 году.

В этих же компаниях по состоянию на май количество сотрудников составило 248 072, что на 23 236 меньше, чем в конце 2021 г. (падение −9%).

В опросе приняли участие 50 торговых сетей — членов ассоциации, которые к началу активных боевых действий объединяли 9125 торговых точек по всей стране.

Инфографика: RAU

Такое падение объясняется потерями ритейла в результате войны, а также уменьшением потребления и изменением поведения потребителя: часть потенциальных покупателей уехала за границу, а оставшиеся стали экономить. Соответственно уменьшились и налоговые поступления, отмечают в ассоциации.

В мае Ассоциация ритейлеров Украины и Украинский совет торговых центров (УРТЦ) провели исследования среди 295 торговых компаний — крупных сетей и малых предпринимателей, по данным которого убытки ритейла за период с 24 февраля по 24 апреля 2022 года достигли 50,7 млрд грн, а сокращение товарооборота ритейла за два месяца войны составило 75% от довоенного уровня.

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