Ритейл из-за войны сократил налоговые отчисления почти на четверть — RAU — Finance.ua
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Ритейл из-за войны сократил налоговые отчисления почти на четверть — RAU

Казна и Политика
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Ритейл из-за войны сократил налоговые отчисления почти на четверть — RAU
Ритейл из-за войны сократил налоговые отчисления почти на четверть — RAU
За пять месяцев 2022 года торговые компании уплатили около 15 млрд грн налогов и обеспечили работой почти 250 000 работников. Это на 23% меньше налогов, чем за аналогичный период в 2021 году и на 9% меньше трудоустроенных, чем в конце прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные опроса полсотни компаний — членов Ассоциации ритейлеров Украины.
Входящие в RAU ведущие торговые сети перечислили в государственную казну 14,51 млрд грн налогов, что на 4,29 млрд грн, или на 23% меньше, чем в 2021 году.
В этих же компаниях по состоянию на май количество сотрудников составило 248 072, что на 23 236 меньше, чем в конце 2021 г. (падение −9%).
В опросе приняли участие 50 торговых сетей — членов ассоциации, которые к началу активных боевых действий объединяли 9125 торговых точек по всей стране.
Инфографика: RAU
Инфографика: RAU
Такое падение объясняется потерями ритейла в результате войны, а также уменьшением потребления и изменением поведения потребителя: часть потенциальных покупателей уехала за границу, а оставшиеся стали экономить. Соответственно уменьшились и налоговые поступления, отмечают в ассоциации.
В мае Ассоциация ритейлеров Украины и Украинский совет торговых центров (УРТЦ) провели исследования среди 295 торговых компаний — крупных сетей и малых предпринимателей, по данным которого убытки ритейла за период с 24 февраля по 24 апреля 2022 года достигли 50,7 млрд грн, а сокращение товарооборота ритейла за два месяца войны составило 75% от довоенного уровня.
По материалам:
Forbes.ua
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