Украинские экспортеры получили поддержку от ЭКА: сколько средств получили — Finance.ua

Украинские экспортеры получили поддержку от ЭКА: сколько средств получили Сегодня 21:35 — Казна и Политика

Украинские экспортеры получили поддержку от ЭКА: сколько средств получили

В этом году Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) застраховало семь кредитов на 28 млн грн, выданных украинским экспортерам, и один договор внешнеэкономической деятельности.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

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«Для правительства очень важно поддерживать украинских товаропроизводителей, продающих свою продукцию на экспорт. Это способствует увеличению производства, а вместе с этим и созданию новых рабочих мест в экономике. В рамках программы Made in Ukraine мы планируем продвигать украинские товары на внешние рынки, делать все, чтобы об украинском производителе узнали как можно больше людей во всем мире. Украинская продукция должна стать для потребителей символом качества», — сказал замминистра экономики Владимир Кузьо.

В этом году услугами Экспортно-кредитного агентства воспользовались предприниматели из шести областей Украины, которые поставляют свою продукцию в такие страны, как Германия, Италия, США, Молдова и Венгрия.

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По каким товарным группам происходит наибольший объем поставок:

одежда;

мебель;

продукция переработки овощей.

Напомним, международные инвестиции в Украину выросли с $0,5 миллиарда в 2022 году до $1,2 миллиарда в 2023 году.

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