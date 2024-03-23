«єОселя»: сколько украинских семей получили кредиты на покупку жилья — Finance.ua

«єОселя»: сколько украинских семей получили кредиты на покупку жилья Сегодня 11:09 — Казна и Политика

«єОселя»: сколько украинских семей получили кредиты на покупку жилья

С момента старта программы «єОселя» в Украине 8 160 семей взяли кредиты на приобретение жилья на 12,5 млрд грн. В частности, за прошедшую неделю выдано 214 кредитов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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«С начала этого года украинцы взяли кредиты по программе „єОселя“ на 3 млрд грн. Более 1800 украинских семей приобретут квартиры, 21 — частные дома», — отметила заместитель министра экономики Украины Надежда Бигун.

Кто и сколько получил ипотечных кредитов

военнослужащие и силовики — 1000 кредитов;

педагоги и ученые — 174 кредита;

медики — 40.

Бигун напомнила, что представители этих профессий могут взять кредит по программе под 3%.

По ее словам, ипотека также доступна и для других граждан, не имеющих собственного жилья или нуждающихся в улучшении жилищных условий, — они могут взять кредит под 7%. С начала 2024 года такой возможностью воспользовались уже более 500 человек.

В частности, на прошлой неделе украинцы получили по программе «єОселя» 214 кредитов на 356 млн грн, среди которых:

кредиты под 3% получили 122 военнослужащих и силовиков, 18 педагогов, 10 медиков и 7 ученых;

кредиты под 7% получили 48 украинцев без собственного жилья, 4 ВПЛ и 5 ветеранов.

Чаще всего кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (171 кредит) и у застройщика (37). Также 6 украинцев взяли кредиты на покупку квартиры в строящемся доме.

Больше всего ипотечных кредитов взяли жильцы:

Киевской области — 55;

города Киева — 41;

Одесской области — 16;

Львовской области — 13;

Ровенской области — 10.

Справка Finance.ua:

программа «єОселя» заработала в октябре 2022 года;

украинцы смогут приобрести по программе не только квартиры, но и частные дома, дуплексы и таунхаусы;



воспользоваться программой доступного кредитования сегодня могут как представители отдельных профессий, так и граждане, не имеющие в собственности жилья или желающие улучшить его условия.



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