Украинские дети смогут пересекать границу с цифровым документом Diia.pl — Finance.ua
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Украинские дети смогут пересекать границу с цифровым документом Diia.pl

Личные финансы
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Украинские дети смогут пересекать границу с цифровым документом Diia.pl
Украинские дети смогут пересекать границу с цифровым документом Diia.pl
Украинские дети с временной защитой в Польше смогут получить электронный документ Diia.pl, дающий право пересекать польскую границу и ездить по странам Шенгенской зоны.
Соответствующие изменения в законодательство вступают в силу с 7 апреля, сообщает in Poland.
Украинцы с временной защитой в Польше могут ездить в страны Шенгенской зоны на основании электронного документа Diia.pl, подтверждающего право пребывания в Польше. В скором времени такую возможность получат и дети.
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До сих пор у украинских детей были проблемы с пересечением границы, ведь сам статус временной защиты (PESEL UKR) не дает возможности въезда в Польшу, а получение вида на временное проживание (карты побыту) также было недоступно.
С августа 2022 года совершеннолетние беженцы из Украины могли получить электронный документ Diia.pl для предъявления на границе вместе с загранпаспортом. С 7 апреля вступают в силу изменения в законодательство Польши, предусматривающие предоставление электронного документа Diia.pl для лиц до 18 лет.
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Чтобы новшество заработало, министр информатизации Польши должен указать в распоряжении день введения технической возможности, позволяющей применять новые правила. То есть такая возможность заработает только после дополнительного объявления министра.
Документ Diia.pl для взрослых доступен через мобильное приложение mObywatel. С ним украинцы могут путешествовать в Украину сроком до 30 дней и предъявлять польским пограничникам при возвращении в Польшу.
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Diia.pl доступна только украинцам, прибывшим в Польшу после 24 февраля 2022 года. Загрузить программу не смогут украинцы, имеющие вид на жительство в Польше или карту побыту.
Инструкцию по загрузке Diia.pl в приложении mObywatel можно прочитать на правительственном сайте.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
РБК-Україна
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