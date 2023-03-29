От 30 до 600 тысяч гривен: сколько могут зарабатывать украинские переселенцы в Польше — Finance.ua

От 30 до 600 тысяч гривен: сколько могут зарабатывать украинские переселенцы в Польше Сегодня 11:02 — Личные финансы

От 30 до 600 тысяч гривен: сколько могут зарабатывать украинские переселенцы в Польше

Работающие в Польше украинские беженцы с высшим образованием и знающие польский язык могут работать по профессии. Так, например, учителя с категорией зарабатывают почти 70 тысяч гривен в месяц, рассказал директор департамента международной рекрутации Миграционная платформа ЕWL Марцин Колодзейчик в комментарии «Обозревателю».

По его словам, без категории учитель получит от 29,9 до 42,7 тысяч гривен. Кроме учителей, в Польше не хватает врачей, медсестер и психологов. Требуются и квалифицированные специалисты в финансовой сфере, кибербезопасности и IT, добавил эксперт.

Украинские беженцы с высшим образованием устраивались на работу в компании из сфер услуг, торговли и общественного питания, промышленного производства и логистики. Зарплата на вакансиях в этих отраслях в Польше составит от 29,9 до 42,7 тысяч гривен, указал он.

Доход менеджеров зависит от направления работы компаний, за месяц они могут заработать от 68,3 до 102,5 тысяч гривен.

Зарплата младших специалистов в IT-сфере начинается от 128 и доходит до 170 тысяч гривен, а специалисты высшей категории 512 — 598 тысяч гривен, говорит Колодзейчик.

Польские работодатели, как правило, не требуют подтверждения диплома, если это не обусловлено нормами законодательства.

«Если гражданин Украины претендует на менеджерскую должность, у него не будут требовать подтверждение профессии в Польше», — пояснил он.

Самые распространенные вакансии в Польше — на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, в логистике (комплектование товаров и заказов на складах) и автопроме. Заработные платы в указанных сферах превышают 42 тысяч гривен, подытожил Колодзейчик.

Больше половины сотрудников из Украины работают в крупных компаниях

Социологическое исследования «Барометр польского рынка труда», опубликованное изданием Bankier.pl, показало, что 58% сотрудников из Украины работают в крупных компаниях. Почти каждый второй предприниматель говорит о наличии работника из Украины.

«Люди трудоспособного возраста, которые нашли убежище в Польше после начала войны и хотели работать, легко нашли себя. Наибольшее количество работников из Украины работает в компаниях с численностью более 250 человек», — объяснил глава польской кадровой компании Personnel Service Кшиштоф Инглот.

Согласно исследованию, 21% работающих в Польше украинцев получают ставку в размере 194,5 — 212,4 гривен в час.

«Это типичная зарплата человека из Украины, хотя, все зависит от региона Польши и занимаемой должности», — отметил Инглот.

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Фокус По материалам:

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