Европейский паспорт квалификации в Польше: что это, зачем нужен украинцам — Finance.ua

Европейский паспорт квалификации в Польше: что это, зачем нужен украинцам Сегодня 17:00 — Личные финансы

Украинцы, уехавшие в Польшу после 24 февраля 2022 года и потерявшие документ об образовании, могут получить Европейский паспорт квалификации (EQPR). Рассказываем, что это за документ и чем он поможет беженцам.

Отметим, что в прошлом году Польша стала участником проекта Совета Европы «Европейский паспорт квалификации для беженцев». Таким образом, украинцы теперь могут получить этот документ на территории Польши.

Что такое Европейский паспорт квалификации (EQPR)

EQPR — это инструмент, способствующий признанию квалификации беженцев даже при отсутствии полной документации. Также он фиксирует самый высокий уровень образования беженца, его опыт и языковые навыки.

Кроме того, этот документ могут использовать беженцы, желающие получить дальнейшее образование или стремящиеся устроиться на работу.

Документ создан с целью:

— дать возможность продолжить начатое обучение;

— оценить уровень квалификации и опыт работы;

— помочь с поиском работы;

— заменить утраченные документы, подтверждающие ранее полученное: 1. высшее образование; 2. профессионально-техническое образование; 3. полное среднее образование; 4. обучающую практику;

— подтвердить языковые знания.

EQPR признают такие страны ЕС, как Польша, Италия, Франция, Греция, Германия, Великобритания, Нидерланды, Румыния и Молдова.

Как получить Европейский паспорт квалификации?

Чтобы оформить заявку на получение этого документа, необходимо выполнить несколько шагов.

2. заполнить профильную анкету для EQPR;

3. подать заявку на получение документа;

Детальнее о том, как правильно зарегистрироваться для оформления Европейского паспорта квалификации, говорится в специальном буклете о документе (доступен на украинском языке).

Если все шаги выполнены верно, то с вами должны связаться организаторы проекта и объяснить, где получить документ (он выглядит так ).

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