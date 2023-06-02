Украинские дети получат компенсацию за ужасы войны: Кабмин сделал шаг — Finance.ua
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Украинские дети получат компенсацию за ужасы войны: Кабмин сделал шаг

Казна и Политика
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Украинские дети получат компенсацию за ужасы войны: Кабмин сделал шаг
Украинские дети получат компенсацию за ужасы войны: Кабмин сделал шаг
Кабинет министров Украины упростил для временно перемещенных несовершеннолетних украинцев процедуру получения статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов.
Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, отметив при этом, что на сегодняшний день россия совершила более 4200 уголовных преступлений против детей после начала полномасштабной войны в Украине.
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«Этот статус после нашей победы позволит ребенку претендовать на компенсацию от государства-агрессора… На сегодня известно о почти 500 погибших украинских детях, около тысячи — раненых, почти 400 считаются пропавшими, тысячи — депортированы в россию или на временно оккупированные территории. Точное количество пострадавших пока установить, к сожалению, невозможно», — сказал глава правительства.
По данным ЮНИСЕФ, с начала полномасштабной войны россии в Украине погибли по меньшей мере более 500 детей.
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Больше всего пострадали дети в Донецкой, Харьковской, Киевской, Херсонской, Запорожской, Николаевской, Черниговской, Луганской и Днепропетровской областях. В конце марта в Украине было принято решение о принудительной эвакуации детей из прифронтовых городов для обеспечения их безопасности. В случае отказа родителей или опекунов их будут лишать соответствующих прав.
В Украине запустят Центр реабилитации для детей, пострадавших из-за войны. Реализация проекта позволит пациентам проходить эффективную реабилитацию в комфортных условиях, используя современные доказательные методы.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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