Украинские ценные бумаги растут после переговоров в Джидде — Finance.ua

Украинские ценные бумаги растут после переговоров в Джидде Сегодня 12:30 — Фондовый рынок

Украинские ценные бумаги растут после переговоров в Джидде

Курсы украинских акций на Варшавской фондовой бирже (WSE) после падения в среднем на 7% в последние три торговых дня в среду сильно выросли после открытия торгов на положительных новостях о прошедших накануне украинско-американских переговорах в Джидде (Саудовская Аравия).

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Согласно данным WSE на 10:20 по Киеву, курс акций Milkiland подскочил на 9,52%, агрохолдингов «Агротон» и «ИМК» с землями возле фронта — на 7,27% и 5,68%, KSG-Agro — на 10,07%, крупнейшего в стране производителя сахара — «Астраты» — на 3,89%.

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Акции компании Coal Energy (все эти бумаги входят в состав индекса) с остановленными из-за войны шахтами выросли в цене на 8,44%.

Кроме того, на 7,47% подорожали акции крупнейшего украинского производителя масла — «Кернела», — которые не входят в состав индекса из-за малой free-float, хотя накануне они подешевели больше всего — на 8,06%.

На Лондонской бирже, где нет такого влияния розничных инвесторов, как на WSE, курс акций горнорудной компании Ferrexpo с активами в Украине вырос на 7,09%, в то время как крупнейшего украинского производителя курятины агрохолдинга МХП снизился на 0,97%.

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На рынке еврооблигаций Украины примирение между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом также привело к росту котировок на 0,6−1,9%: теперь евробонды с погашением в 2029 году котируются на Франкфуртской бирже по 68,13% от номинала, в 2034 — по 55,43%.

ВВП-варранты также подорожали на 0,78% - до 77,75% условной стоимости.

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