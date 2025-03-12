Глава американской нацразведки подтвердила возобновление обмена разведданными с Украиной — Finance.ua
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Глава американской нацразведки подтвердила возобновление обмена разведданными с Украиной

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Глава американской нацразведки подтвердила возобновление обмена разведданными с Украиной
Глава американской нацразведки подтвердила возобновление обмена разведданными с Украиной
Директор национальной разведки США Тулси Габбард подтвердила возобновление обмена разведданными с Украиной после американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии.
Об этом она написала в X.
«Благодаря лидерству президента США мы стали на один значительный шаг ближе к прекращению кровопролитной войны в Украине. По поручению президента завершилась пауза в обмене разведданными с Украиной», — написала она.
Напомним, 5 марта директор ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил, что США временно остановили предоставление Украине оружия и разведывательных данных. В свою очередь советник по нацбезопасности Трампа Майк Волц заявил, что Вашингтон рассмотрит возможность возобновления поставок военной помощи Украине, если добьется успехов в переговорах с Киевом.
11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры между представителями Украины и США. По итогам Украина выразила готовность принять предложение США относительно немедленного введения временного, 30-дневного режима прекращения огня. США пообещали немедленно возобновить обмен разведданными и возобновить помощь в безопасности.
Заместитель руководителя офиса президента Украины Павел Палиса заявил, что США уже возобновили военную помощь Украине. Они сделали это сразу после встречи делегаций Украины и США в Саудовской Аравии.
По материалам:
suspilne.media
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