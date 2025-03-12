Глава американской нацразведки подтвердила возобновление обмена разведданными с Украиной — Finance.ua

Глава американской нацразведки подтвердила возобновление обмена разведданными с Украиной
Директор национальной разведки США Тулси Габбард подтвердила возобновление обмена разведданными с Украиной после американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии.
Об этом она написала в X.
«Благодаря лидерству президента США мы стали на один значительный шаг ближе к прекращению кровопролитной войны в Украине. По поручению президента завершилась пауза в обмене разведданными с Украиной», — написала она.
Because of @POTUS leadership, we are one significant step closer to ending the bloody war in Ukraine. Per the President's direction, the pause on intelligence sharing with Ukraine has ended.— DNI Tulsi Gabbard (@DNIGabbard) March 12, 2025
Напомним, 5 марта директор ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил, что США временно остановили предоставление Украине оружия и разведывательных данных. В свою очередь советник по нацбезопасности Трампа Майк Волц заявил, что Вашингтон рассмотрит возможность возобновления поставок военной помощи Украине, если добьется успехов в переговорах с Киевом.
11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры между представителями Украины и США. По итогам Украина выразила готовность принять предложение США относительно немедленного введения временного, 30-дневного режима прекращения огня. США пообещали немедленно возобновить обмен разведданными и возобновить помощь в безопасности.
Заместитель руководителя офиса президента Украины Павел Палиса заявил, что США уже возобновили военную помощь Украине. Они сделали это сразу после встречи делегаций Украины и США в Саудовской Аравии.
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