Глава американской нацразведки подтвердила возобновление обмена разведданными с Украиной — Finance.ua

Глава американской нацразведки подтвердила возобновление обмена разведданными с Украиной Сегодня 11:30

Глава американской нацразведки подтвердила возобновление обмена разведданными с Украиной

Директор национальной разведки США Тулси Габбард подтвердила возобновление обмена разведданными с Украиной после американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии.

Об этом она написала в X.

«Благодаря лидерству президента США мы стали на один значительный шаг ближе к прекращению кровопролитной войны в Украине. По поручению президента завершилась пауза в обмене разведданными с Украиной», — написала она.

Because of @POTUS leadership, we are one significant step closer to ending the bloody war in Ukraine. Per the President's direction, the pause on intelligence sharing with Ukraine has ended. — DNI Tulsi Gabbard (@DNIGabbard) March 12, 2025

Напомним, 5 марта директор ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил, что США временно остановили предоставление Украине оружия и разведывательных данных. В свою очередь советник по нацбезопасности Трампа Майк Волц заявил, что Вашингтон рассмотрит возможность возобновления поставок военной помощи Украине, если добьется успехов в переговорах с Киевом.

11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры между представителями Украины и США. По итогам Украина выразила готовность принять предложение США относительно немедленного введения временного, 30-дневного режима прекращения огня. США пообещали немедленно возобновить обмен разведданными и возобновить помощь в безопасности.

Заместитель руководителя офиса президента Украины Павел Палиса заявил, что США уже возобновили военную помощь Украине. Они сделали это сразу после встречи делегаций Украины и США в Саудовской Аравии.

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