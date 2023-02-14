Украинские беженцы могут в упрощенном порядке зарегистрировать свои автомобили еще в одной стране — Finance.ua

Украинские беженцы могут в упрощенном порядке зарегистрировать свои автомобили еще в одной стране Вчера 17:21 — Технологии&Авто

Если транспортное средство находится в Эстонии более года или владелец транспортного средства получил вид на жительство в Эстонии, внесение транспортного средства в Эстонский дорожный регистр нужно начать в течение пяти рабочих дней, сообщают местные власти, пишет uamedia.eu.

В транспортном регистре должны быть зарегистрированы транспортные средства, используемые для движения по дорогам Эстонии. «Перерегистрация в Эстонии имеет ряд преимуществ, например, можно застраховать транспортное средство, зарегистрированное в Эстонии, у местного страховщика, что для владельца транспортного средства обходится гораздо дешевле», — сказал руководитель службы транспортных средств и регистрации Транспортного департамента Карл Йоозеп Пийрфельдт.

Законопроект, доработанный конце прошлого года в Министерстве экономики и коммуникаций, позволяет упростить регистрацию автомобилей украинских военных беженцев в Эстонии. Некоторые автомобили из Украины не производятся для рынка Европейского Союза, поэтому у них нет одобрения европейского типа, и автомобили могут не отвечать всем требованиям в Эстонии. Транспортный департамент может разрешить индивидуальное транспортное средство транспортным средствам Украины, даже если на транспортное средство не поданы все необходимые документы.

«Граждане Украины, получившие временную или дополнительную защиту, не обязаны представлять типовые испытания автомобилей, не имеющих одобрения европейского типа», — пояснил Пийрфельдт. При этом сохраняется обязательство по уплате государственной пошлины в размере 205 евро за утверждение типа индивидуального транспортного средства и 192 евро за регистрацию и регистрационный знак. Однако предпосылкой для разрешения является то, что Транспортный департамент установил безопасность транспортного средства в дорожном движении в результате проверки и что транспортное средство принадлежит человеку. Если транспортное средство не принадлежит водителю, для регистрации требуется согласие владельца транспортного средства. Таможенная декларация также должна быть подана для регистрации.

Для получения таможенной скидки таможенная декларация должна быть заполнена в течение 12 месяцев с момента получения временной или дополнительной защиты. Если таможенная декларация заполняется позже, то необходимо уплатить пошлину и налог с оборота.

Транспортные средства, зарегистрированные в Донецке и других оккупированных россией территориях, Департамент транспорта не регистрируются.

Транспортные средства, не используемые на дорогах Эстонии, не нуждаются в регистрации в дорожном регистре.

Справка Finance.ua:

Эстония готовится первой в ЕС ввести механизм конфискации российских активов. По оценкам эстонского ведомства по борьбе с отмыванием денег, замороженные средства на российских счетах в стране составляют около 20 миллионов евро;

в Эстонии запускают приложение mRiik на базе украинской «Дії» — украинские власти поделились с эстонскими коллегами кодом и UX/UI дизайном своего приложения. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров;

Эстония запретила ввозить бензин в канистрах из россии.

Кстати, если вам нужна Зеленая карта и еще раздумываете, где это сделать, то на Finance.ua мы можем оформить ее за несколько минут.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.