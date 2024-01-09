Украинские беженцы лишатся выплат на жилье в Шотландии — Finance.ua

Украинские беженцы лишатся выплат на жилье в Шотландии Сегодня 09:45 — Мир

Украинские беженцы лишатся выплат на жилье в Шотландии

В прошлом году местные власти получили 10 миллионов фунтов стерлингов, чтобы покрыть расходы на краткосрочное размещение беженцев. Но это финансирование предоставлять больше не будут.

Об этом пишет 24 канал со ссылкой на scotsman.com

За несколько дней до Рождества правительство Шотландии сообщило местным органам власти, что финансирование помощи украинцам продлевать не будут. Поэтому мэрии шотландских городов заявили, что прекращают оплачивать гостиницы, в которых проживают украинцы.

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Этот шаг подвергли резкой критике некоторые депутаты. Они возмутились решением премьер-министра Шотландии Хамзы Юсафа.

«Было бы предательством, если бы Шотландская национальная партия не смогла оправдать свою высокую риторику с первых дней этого кризиса и нарушила свои обещания, данные бегущим от этой ужасной войны», — заявил депутат от Лейбористской партии Марк Гриффин.

Украинцев принимают в Шотландии по программе «суперспонсора», то есть беженцы могли бесплатно проживать в гостиницах и на круизных лайнерах. Только в ноябре по этой схеме в страну въехали 17 463 человека. Но местный бизнес (например, гостиницы) начали жаловаться, что государство игнорирует свои обязательства и не платит за проживание украинцев.

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Лидер шотландских либеральных демократов Алекс Коул-Гамильтон также обвинил правительство в недостаточной поддержке беженцев из Украины. Мол, руководящая партия получила пресс-релиз и фотосессию, поэтому их больше не волнует забота о переселенцах из Украины.

Премьер-министр Шотландии Хамза Юсаф еще летом обещал украинцам сделать все возможное, чтобы они и далее были обеспечены жильем.

«Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать вас, чтобы у вас было жилище в Шотландии до тех пор, пока оно вам понадобится. И мы благодарны за вклад, который вы вносите в развитие общин по всей стране. Шотландия продолжит поддерживать Украину, пока вы боретесь за свое будущее как свободной, независимой европейской нации», — заявил он в своей речи.

Телеканал 24 По материалам:

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