Как получить убежище в Шотландии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как получить убежище в Шотландии

Личные финансы
15
Как получить убежище в Шотландии
Как получить убежище в Шотландии
Шотландия принимает украинских беженцев и оказывает им необходимую помощь.
Об этом пишет Visit Ukraine Today.

Как украинцам попасть в Шотландию?

Для легального въезда в страну гражданин Украины должен иметь действительную визу. В Шотландии существовала спонсорская программа для украинцев, но она была закрыта, чтобы оказать качественную поддержку тем, кто уже находится в стране.
Добавим, что до сих пор работают несколько спонсорских программ Великобритании: программа украинской семьи, программа Home for Ukraine и программа продления визы для украинцев. Подать заявление на визу можно бесплатно.
Решение о предоставлении визы принимает Визовая и миграционная служба Великобритании. Она передаст информацию правительству Шотландии, которое сообщит вам решение через SMS или электронное письмо. Если вы получите положительный ответ, вам предоставит либо визу, либо официальное письмо-разрешение.

Получение биометрического вида на жительство и открытие банковского счета

Это первые и важные шаги, чтобы полноценно проживать в стране.
Биометрическое вид на жительство (BRP) — это документ, подтверждающий личность, тип и срок визы и права в Великобритании. Получать BRP необходимо также и детям.
Этот документ подтверждает право беженца работать, обучаться и воспользоваться льготами в Шотландии.
Начать процесс получения разрешения можно онлайн, заполнив соответствующую анкету.
Наличие банковского счета также необходимо, в частности, для получения выплаты.

Финансовая помощь для украинцев в Шотландии

Беженцы могут получить до 200 фунтов финансовой помощи. Выплату производит местный совет вашего населенного пункта, поэтому нужно обратиться в это учреждение.
Важно отметить, что беженцы могут получать финансовую помощь через систему социальной защиты. В зависимости от ситуации и потребностей выберите учреждение и обратитесь в: Министерство труда и пенсионного обеспечения (DWP), налоговую и таможенную службы Его Величества (HMRC) или службу социального обеспечения Шотландии. Там вы сможете получить детали по имеющимся программам помощи.

Доступ к медицинской системе

Все украинцы могут бесплатно получать медицинскую помощь и лекарства от Национальной службы здравоохранения (NHS). Перед визитом к врачу нужно зарегистрироваться в поликлинике по месту жительства — ищите медицинское учреждение по ссылке.

Трудоустройство и образование

Украинцы с видом на жительство получают доступ к рынку труда. Ищите предложения на специальных сайтах:
myjobscotland;
S1jobs ;
ScotCareers ;
Scot Jobs Net ;
Jobs North;
Indeed.
Дошкольное и школьное образование бесплатно. Ваш местный совет предоставит всю информацию и поможет с устройством детей в учебные заведения.
Напомним, ранее мы писали об аренде жилья в Шотландии. В стране работает программа суперспонсорства, в рамках которой украинские беженцы могут найти и арендовать жилье.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐

По материалам:
visitukraine.today
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.