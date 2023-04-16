Как получить убежище в Шотландии — Finance.ua

Как получить убежище в Шотландии
Шотландия принимает украинских беженцев и оказывает им необходимую помощь.
Об этом пишет Visit Ukraine Today.
Как украинцам попасть в Шотландию?
Для легального въезда в страну гражданин Украины должен иметь действительную визу. В Шотландии существовала спонсорская программа для украинцев, но она была закрыта, чтобы оказать качественную поддержку тем, кто уже находится в стране.
Добавим, что до сих пор работают несколько спонсорских программ Великобритании: программа украинской семьи, программа Home for Ukraine и программа продления визы для украинцев. Подать заявление на визу можно бесплатно.
Решение о предоставлении визы принимает Визовая и миграционная служба Великобритании. Она передаст информацию правительству Шотландии, которое сообщит вам решение через SMS или электронное письмо. Если вы получите положительный ответ, вам предоставит либо визу, либо официальное письмо-разрешение.
Получение биометрического вида на жительство и открытие банковского счета
Это первые и важные шаги, чтобы полноценно проживать в стране.
Биометрическое вид на жительство (BRP) — это документ, подтверждающий личность, тип и срок визы и права в Великобритании. Получать BRP необходимо также и детям.
Этот документ подтверждает право беженца работать, обучаться и воспользоваться льготами в Шотландии.
Начать процесс получения разрешения можно онлайн, заполнив соответствующую анкету.
Наличие банковского счета также необходимо, в частности, для получения выплаты.
Финансовая помощь для украинцев в Шотландии
Беженцы могут получить до 200 фунтов финансовой помощи. Выплату производит местный совет вашего населенного пункта, поэтому нужно обратиться в это учреждение.
Важно отметить, что беженцы могут получать финансовую помощь через систему социальной защиты. В зависимости от ситуации и потребностей выберите учреждение и обратитесь в: Министерство труда и пенсионного обеспечения (DWP), налоговую и таможенную службы Его Величества (HMRC) или службу социального обеспечения Шотландии. Там вы сможете получить детали по имеющимся программам помощи.
Доступ к медицинской системе
Все украинцы могут бесплатно получать медицинскую помощь и лекарства от Национальной службы здравоохранения (NHS). Перед визитом к врачу нужно зарегистрироваться в поликлинике по месту жительства — ищите медицинское учреждение по ссылке.
Трудоустройство и образование
Украинцы с видом на жительство получают доступ к рынку труда. Ищите предложения на специальных сайтах:
• S1jobs ;
• ScotCareers ;
• Scot Jobs Net ;
• Jobs North;
• Indeed.
Дошкольное и школьное образование бесплатно. Ваш местный совет предоставит всю информацию и поможет с устройством детей в учебные заведения.
Напомним, ранее мы писали об аренде жилья в Шотландии. В стране работает программа суперспонсорства, в рамках которой украинские беженцы могут найти и арендовать жилье.
Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐
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