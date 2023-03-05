Оренда житла в Шотландії: де українці можуть знайти квартири та які програми допоможуть у цьому — Finance.ua

Оренда житла в Шотландії: де українці можуть знайти квартири та які програми допоможуть у цьому
У Шотландії діє програма суперспонсорства, у рамках якої українські біженці можуть знайти й орендувати житло. Як це зробити та що потрібно знати про програму, розповідаємо нижче.
Як повідомляє спільнота українців у Глазго (столиця Шотландії), круїзний лайнер «MS Ambition» більше не використовуватиметься як Welcome житло для українців. Лайнер припинить приймати біженців з 31 березня цього року.
Які варіанти пропонують натомість?
Серед оптимальних варіантів, які пропонує влада, — поселення біженців у «спонсора». Йдеться про шотландські сім’ї, які висловили готовність надати розміщення у своєму домі для українців, або здати в оренду житло.
Також у Шотландії українці можуть орендувати приватне житло. У деяких регіонах країни знайти приватне житло для оренди може бути складніше через високий попит. У більшості випадків приватне житло дешевше орендувати за межами великих міст. До слова, у невеликих містечках легше з пошуком місць у школах і дитячих садках.
Крім того, українці можуть розміститися в будинку господаря-волонтера, який виступає як «спонсор». Зазвичай такі люди надають житло на пів року, проте деякі вирішили робити це на більш тривалий термін.
Господарі-волонтери живуть у різних містах і населених пунктах Шотландії. У регіональних громадах люди частіше мають додаткові кімнати.
Як орендувати приватне житло в Шотландії?
Якщо ви вважаєте, що самостійна оренда житла вам підходить більше, то вам буде корисно сконтактувати з Shelter Scotland, Citizens Advice Scotland або ріелтором. Вони можуть:
• підказати, де шукати житло;
• проінформувати, які варіанти доступні в зручному для вас районі;
• допомогти розібратися з оплатою завдатку (депозиту);
• допомогти розібратися з питаннями щодо оплати оренди/контракту;
• допомогти зі сплатою муніципального податку;
• надати допомогу з гарантіями для орендованого приватного житла.
Де шукати українцям житло в Шотландії? Сайти, які вам допоможуть:
Якщо ви обрали житло, вам потрібно перевірити, чи зареєстрований ваш орендодавець у місцевій раді, де знаходиться житло. Це можна зробити за посиланням.
Ціни на житло в різних містах Шотландії
Вартість оренди житла в Шотландії залежить від міста, де розташоване житло і площі квартири/будинку. Наприклад, у регіоні Лотіан (зокрема й столиці Единбурзі) оренда однокімнатної квартири обійдеться у 807 фунтів стерлінгів/місяць. Оренда чотирикімнатної квартири там коштуватиме близько 2044 фунтів стерлінгів/місяць. При цьому загальне приміщення з однією спальною кімнатою — близько 493 фунтів стерлінгів.
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