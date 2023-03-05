Аренда жилья в Шотландии: где украинцы могут найти квартиры и какие программы помогут в этом — Finance.ua
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Аренда жилья в Шотландии: где украинцы могут найти квартиры и какие программы помогут в этом

Личные финансы
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В Шотландии действует программа суперспонсорства, в рамках которой украинские беженцы могут найти и арендовать жилье. Как это сделать и что нужно знать о программе, рассказываем ниже.
Как сообщает сообщество украинцев в Глазго (столица Шотландии), круизный лайнер «MS Ambition» больше не будет использоваться как Welcome жилье для украинцев. Лайнер прекратит принимать беженцев с 31 марта этого года.

Какие варианты предлагают взамен?

Среди оптимальных вариантов, которые предлагает власть, — поселение беженцев у «спонсора». Речь идет о шотландских семьях, которые выразили готовность предоставить размещение в своем доме для украинцев или сдать в аренду жилье.
Также в Шотландии украинцы могут арендовать частное жилье. В некоторых регионах страны найти частное жилье для аренды может быть сложнее из-за высокого спроса. В большинстве случаев частное жилье дешевле арендовать за пределами крупных городов. Кстати, в небольших городках легче с поиском мест в школах и детских садах.
Кроме того, украинцы могут разместиться в доме хозяина-волонтёра, выступающего как «спонсор». Обычно такие люди предоставляют жилье на полгода, но некоторые решили делать это на более длительный срок.
Хозяева-волонтеры живут в разных городах и населённых пунктах Шотландии. В региональных общинах у людей чаще имеются дополнительные комнаты.

Как арендовать жилье в Шотландии?

Если вы считаете, что самостоятельная аренда жилья вам подходит больше, то вам будет полезно связаться с Shelter Scotland, Citizens Advice Scotland или риэлтором. Они могут:
• подсказать, где искать жилье;
• проинформировать, какие варианты доступны в удобном для вас районе;
• помочь разобраться с оплатой задатка (депозита);
• помочь разобраться с вопросами оплаты аренды/контракта;
• помочь с уплатой муниципального налога;
• оказать помощь с гарантиями арендованного частного жилья.

Где искать украинцам жилье в Шотландии? Сайты, которые вам помогут:

1. https://www.rightrove.co.uk/
2. https://www.onthemarket.com/
3. https://www.zoopla.co.uk/https:/
4. www.vour-move.co.uk/рент
5. https://www.openrent.co.uk/properties-to-rent/Шотландия
6. https://www.citylets.co.uk/
Если вы выбрали жилье, вам нужно проверить, зарегистрирован ли ваш арендодатель в местном совете, где находится жилье. Это можно сделать по ссылке.

Цены на жилье в разных городах Шотландии

Стоимость аренды жилья в Шотландии зависит от города, где расположено жилье и площади квартиры/дома. К примеру, в регионе Лотиан (в том числе и столице Эдинбурге) аренда однокомнатной квартиры обойдется в 807 фунтов стерлингов/месяц. Аренда четырехкомнатной квартиры там обойдется около 2044 фунтов стерлингов/месяц. При этом общее помещение с одной спальной комнатой — около 493 фунтов стерлингов.
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По материалам:
visitukraine.today
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