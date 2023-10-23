Украинские банки зафиксировали рост спроса на кредиты — Finance.ua

Украинские банки зафиксировали рост спроса на кредиты
Спрос на корпоративные гривневые кредиты в ІІІ квартале вырос, как и спрос на кредиты населению, и большинство банков ожидают дальнейшего роста корпоративного и розничного кредитного портфелей в следующие 12 месяцев.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального опроса банков об условиях кредитования.
Наибольший рост спроса в корпоративном сегменте, по данным банков, наблюдается со стороны крупных предприятий, в розничном — на ипотеку (рост четыре квартала подряд). В IV квартале банки ожидают роста спроса и на корпоративные, и на розничные кредиты.
Качество ссуд, по данным опроса, не изменится, однако некоторые крупные игроки отметили ухудшение качества кредитов домохозяйствам.
Объемы фондирования, по мнению респондентов, продолжат расти, и пятый квартал подряд банки рассчитывают на приток денежных средств от населения.
Читайте также
Долговая нагрузка малых и средних предприятий и крупных компаний, по оценкам банков, два квартала подряд снижается до среднего уровня. В то же время долговая нагрузка домохозяйств несколько ниже средней.
Уровень одобренных заявок на кредиты для бизнеса в ІІІ квартале повысился, прежде всего на кредиты малых и средних предприятий, краткосрочные и валютные ссуды. В дальнейшем растет уровень одобренных заявок на розничные кредиты, в большей степени на потребительские.
Кредитные стандарты для бизнеса в третьем квартале не изменились впервые с начала полномасштабного вторжения после длительного периода их усиления. Каждый пятый респондент отметил даже определенное смягчение стандартов. В IV квартале банки планируют несколько ослаблять кредитные стандарты для всех типов ссуд, кроме валютных.
Кредитные стандарты домохозяйствам смягчаются третий квартал подряд. Банки планируют и дальше смягчать стандарты для потребительских кредитов, в то же время для ипотечных — оставят неизменными.
Читайте также
Финучреждения сообщили о незначительном росте кредитного риска в течение ІІІ квартала. В течение следующего квартала ожидается повышение кредитного и процентного рисков, а больше — валютного.
Справка Finance.ua:
- Представители украинских банков ожидают, что Национальный банк Украины 26 октября снизит учетную ставку на 2 процентных пункта — с 20% до 18% годовых. Такой прогноз банкиры высказали на пресс-конференции Ассоциации украинских банков.
- Во время войны украинцы менее склонны покупать дорогостоящие товары долгосрочного пользования. Об этом рассказал заместитель директора департамента цифрового бизнеса банка «Глобус» Александр Дубыхвист.
- Каждый второй кредит на жилье выдан в Киеве: какие ставки на ипотечные кредиты?
«Жить на Проценты» возвращается: поговорим о недвижимости и фондовом рынке. На конференции мы раскроем все секреты успешного инвестирования и приведем конкретные примеры того, как другие люди уже заработали на своих инвестициях. Без «заумных» профессиональных терминов, простыми словами и на практических примерах наши эксперты покажут, как использовать возможности начинающим, не переплачивая за «опыт»!
⚡️ Программа и регистрация
Поделиться новостью