Украинские банки зафиксировали рост спроса на кредиты — Finance.ua

Украинские банки зафиксировали рост спроса на кредиты Сегодня 15:01 — Кредит&Депозит

Украинские банки зафиксировали рост спроса на кредиты

Спрос на корпоративные гривневые кредиты в ІІІ квартале вырос, как и спрос на кредиты населению, и большинство банков ожидают дальнейшего роста корпоративного и розничного кредитного портфелей в следующие 12 месяцев.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального опроса банков об условиях кредитования.

Наибольший рост спроса в корпоративном сегменте, по данным банков, наблюдается со стороны крупных предприятий, в розничном — на ипотеку (рост четыре квартала подряд). В IV квартале банки ожидают роста спроса и на корпоративные, и на розничные кредиты.

Качество ссуд, по данным опроса, не изменится, однако некоторые крупные игроки отметили ухудшение качества кредитов домохозяйствам.

Объемы фондирования, по мнению респондентов, продолжат расти, и пятый квартал подряд банки рассчитывают на приток денежных средств от населения.

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Долговая нагрузка малых и средних предприятий и крупных компаний, по оценкам банков, два квартала подряд снижается до среднего уровня. В то же время долговая нагрузка домохозяйств несколько ниже средней.

Уровень одобренных заявок на кредиты для бизнеса в ІІІ квартале повысился, прежде всего на кредиты малых и средних предприятий, краткосрочные и валютные ссуды. В дальнейшем растет уровень одобренных заявок на розничные кредиты, в большей степени на потребительские.

Кредитные стандарты для бизнеса в третьем квартале не изменились впервые с начала полномасштабного вторжения после длительного периода их усиления. Каждый пятый респондент отметил даже определенное смягчение стандартов. В IV квартале банки планируют несколько ослаблять кредитные стандарты для всех типов ссуд, кроме валютных.

Кредитные стандарты домохозяйствам смягчаются третий квартал подряд. Банки планируют и дальше смягчать стандарты для потребительских кредитов, в то же время для ипотечных — оставят неизменными.

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Финучреждения сообщили о незначительном росте кредитного риска в течение ІІІ квартала. В течение следующего квартала ожидается повышение кредитного и процентного рисков, а больше — валютного.

Справка Finance.ua:

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