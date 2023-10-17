Кожен другий кредит на житло видано в Києві: які ставки на іпотечні кредити — Finance.ua
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Кожен другий кредит на житло видано в Києві: які ставки на іпотечні кредити

Кредит&Депозит
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Кожен другий кредит на житло видано в Києві: які ставки на іпотечні кредити
Кожен другий кредит на житло видано в Києві: які ставки на іпотечні кредити
Банки України в серпні 2023 року видали 626 іпотечних кредитів на загальну суму 900,9 млн грн.
Про це повідомляє Національний банк України.
«Згідно з даними щомісячного опитування банків про іпотечні кредити, в серпні обсяг наданих населенню кредитів порівняно з липнем зріс на 2,6%, кількість — на 3,6%. Рушієм іпотечного сегменту традиційно залишається пільгове кредитування в межах програми „єОселя“», — сказано в повідомленні.
Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в серпні виросла до 8% з 7,9% у липні.
Інфографіка: НБУ
Інфографіка: НБУ

Де видали найбільше кредитів на житло

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у серпні видано в:
  • м. Київ та Київській області - 270 договорів на загальну суму 443,9 млн грн (49,3% від загального обсягу);
  • Чернігівській (41 договір на 52,5 млн грн);
  • Вінницькій (35 на 51,1 млн грн);
  • Рівненській (40 на 50,9 млн грн) областях.
Під час опитування в вересні 2023 року відповіді надали 26 банків із часткою 95% від загального валового іпотечного портфеля на кінець 2021 року.

Довідка Finance.ua:

  • Мінекономіки пропонує, щоб перший внесок 20% за молодих українців сплачували громади;
  • щомісячна виплата на середню однокімнатну квартиру за розширеною програмою єОселя 7% в Києві в середньому становитиме 16 000 грн на місяць, у Львові — 17 000 грн, в Дніпрі — 12 000 грн, в Одесі — 10 000 грн, а в Івано-Франківську — 6000 грн.

Зміни в програмі єОселя: хто та яке житло може придбати

За матеріалами:
Finance.ua
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