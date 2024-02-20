Украинские банки сократили 20% сотрудников за два года — Finance.ua

Украинские банки сократили 20% сотрудников за два года Сегодня 16:30 — Личные финансы

Украинские банки сократили 20% сотрудников за два года

Количество банковских работников в Украине за два года уменьшилось на 24 тыс., или на 19,8%, и составило на конец 2023 года 97 тыс.

«Впервые с начала полномасштабного вторжения банки предоставили отчетность об учетной численности штатных работников: она ожидаемо сократилась во всех группах банков», — свидетельствуют данные обзора банковского сектора Национального банка Украины, передает Интерфакс-Украина.

Согласно полученным данным, больше всего упала численность сотрудников банков с иностранным капиталом — на 14,4 тыс., или на 42,9%, до 19,2 тыс. человек.

За почти два года полномасштабного вторжения россии в Украину частные банки снизили свой штат на 5,2 тыс. человек, или на 15,7% - до 27,9 тыс.

Сотрудников государственных банков, количество которых после национализации Сенс Банка возросло до пяти из 63 действующих банков, за год стало меньше на 4,4 тыс., или на 8,1% - 50 тыс.

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В том числе крупнейший в стране ПриватБанк сократил 2,3 тыс. сотрудников, или 9,9% и к концу прошлого года в нем работало 20,5 тыс. человек, тогда как в остальных госбанках — 29,4 тыс., что на 2, 1 тыс., или 6,8% меньше, чем на два года раньше.

В результате доля банковских сотрудников, работающих в госбанках, выросла с 44,9% до войны до 51,5%.

Также НБУ напомнил, что количество структурных подразделений банков за октябрь-декабрь 2023 года впервые увеличилось на 40 отделений после кризиса в 2014—2015 годах, однако за прошлый год сокращено 198 отделений, из них более четверти — в ликвидируемых банках.

С третьего квартала прошлого года доли иностранных, частных и государственных банков, в том числе ПриватБанка, по количеству отделений в системе не изменялись.

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