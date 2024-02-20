Украинские банки сократили 20% сотрудников за два года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинские банки сократили 20% сотрудников за два года

Личные финансы
47
Украинские банки сократили 20% сотрудников за два года
Украинские банки сократили 20% сотрудников за два года
Количество банковских работников в Украине за два года уменьшилось на 24 тыс., или на 19,8%, и составило на конец 2023 года 97 тыс.
«Впервые с начала полномасштабного вторжения банки предоставили отчетность об учетной численности штатных работников: она ожидаемо сократилась во всех группах банков», — свидетельствуют данные обзора банковского сектора Национального банка Украины, передает Интерфакс-Украина.
Читайте также
Согласно полученным данным, больше всего упала численность сотрудников банков с иностранным капиталом — на 14,4 тыс., или на 42,9%, до 19,2 тыс. человек.
За почти два года полномасштабного вторжения россии в Украину частные банки снизили свой штат на 5,2 тыс. человек, или на 15,7% - до 27,9 тыс.
Сотрудников государственных банков, количество которых после национализации Сенс Банка возросло до пяти из 63 действующих банков, за год стало меньше на 4,4 тыс., или на 8,1% - 50 тыс.
Читайте также
В том числе крупнейший в стране ПриватБанк сократил 2,3 тыс. сотрудников, или 9,9% и к концу прошлого года в нем работало 20,5 тыс. человек, тогда как в остальных госбанках — 29,4 тыс., что на 2, 1 тыс., или 6,8% меньше, чем на два года раньше.
В результате доля банковских сотрудников, работающих в госбанках, выросла с 44,9% до войны до 51,5%.
Читайте также
Также НБУ напомнил, что количество структурных подразделений банков за октябрь-декабрь 2023 года впервые увеличилось на 40 отделений после кризиса в 2014—2015 годах, однако за прошлый год сокращено 198 отделений, из них более четверти — в ликвидируемых банках.
С третьего квартала прошлого года доли иностранных, частных и государственных банков, в том числе ПриватБанка, по количеству отделений в системе не изменялись.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если использовать программу «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Получить больше с депозита 👛

По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.