«Украинская оборонная промышленность» завершила реорганизацию 28 предприятий в хозобщества — Finance.ua

«Украинская оборонная промышленность» завершила реорганизацию 28 предприятий в хозобщества
АО «Украинская оборонная промышленность» («УОП» — ранее государственный концерн «Укроборонпром») с начала корпоративной реформы изменило форму собственности 28 предприятий на хозяйственные общества, в процессе корпоратизации — еще семь.
Об этом сообщил генеральный директор компании Герман Сметанин.
«Структура управления представляет собой управляющую компанию — АО „УОП“, в подчинении которой — ряд субхолдингов по направлениям. Сейчас рассматривается создание шести-восьми по направлениям», — сказал он.
По словам Сметанина, пока еще юридически ни одного отраслевого АО не существует, поскольку руководство компании очень взвешенно подходит к процессу реформы, предусматривающей кардинальные изменения в системе управления предприятиями «УОП».
К настоящему времени создан комитет по управлению, который объединяет ряд однотипных предприятий, составляющих условную бизнес-единицу.
В начале сентября 2023 года «УОП» утвердила Стратегию предотвращения, выявления и противодействия коррупции на 2023−2024 гг. В ее рамках будет разблокирован процесс кадровых назначений, начнутся консолидированные закупки товаров невоенного назначения в системе электронных торгов Prozorro.
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