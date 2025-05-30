Украинская энергосистема постепенно восстанавливается после массированных атак — Finance.ua
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Украинская энергосистема постепенно восстанавливается после массированных атак

Энергетика
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Украинская энергосистема постепенно восстанавливается после массированных атак
Украинская энергосистема постепенно восстанавливается после массированных атак
Украинская энергосистема постепенно восстанавливается после массированных атак в 2022 году. По данным нового сезонного прогноза аналитического центра DiXi Group, уже возвращено в работу 4−5 гигаватт мощностей, поврежденных или выведенных из эксплуатации.
Об этом рассказала Елена Лапенко, генеральный менеджер по безопасности и устойчивости DiXi Group.
Основу украинской генерации по-прежнему составляют АЭС, хотя часть энергоблоков будет находиться в ремонте. Мощность тепловой генерации составляет около 4,5 ГВт, гидроэнергетики — почти 4 ГВт, однако использование гидроресурсов ограничено из-за слабого паводка.
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Летом ремонты на ТЭС и АЭС снизят доступную мощность еще на 1,3−1,4 ГВт.
Наихудшая ситуация — в прифронтовых регионах, где регулярные обстрелы уничтожают сетевую инфраструктуру и вызывают обесточивание.
В то же время потребление электроэнергии со стороны промышленности снижается — в 2024 году оно упало на 3−6% по сравнению с 2023-м из-за разрушения предприятий, оккупации территорий и уменьшения оборотных средств.
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Кроме того, импорт остается ключевым фактором стабильности: в 2024 году он превысил 4 млн МВт·ч, а в июне достиг пика — 850 тыс. МВт·ч. С приближением лета объем импорта может достигать 500−800 тыс. МВт·ч в месяц в зависимости от погоды и ситуации с безопасностью.
«Импорт электроэнергии уже стал критическим элементом энергетической стабильности, но также важным индикатором нашей интеграции в европейский рынок», — отметила Лапенко.
По материалам:
НВ
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