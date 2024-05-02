Украинская экономика перешла на военные рельсы — Гетманцев Сегодня 11:43 — Казна и Политика

Украинская экономика перешла на военные рельсы — Гетманцев

Народный депутат Даниил Гетманцев рассказал, что украинская экономика претерпела определенные изменения после полномасштабного вторжения и перешла на военные рельсы. Речь идет, в частности, об увеличении государственного заказа на военные товары и развертывании оборонно-промышленного комплекса.

Об этом Гетманцев сказал в комментарии порталу Новости.LIVE.

По словам Гетманцева, Украина не имеет потребности в массовой мобилизации или полном направлении на военное производство.

«Важно уточнить, что мы понимаем под военными рельсами. Всеобщая мобилизация и дети, которые в три смены делают ящики для патронов? В таком у нас нет нужды и о таких военных рельсах речь не идет», — сказал Гетманцев.

Однако он добавил, что полномасштабное вторжение внесло определенные изменения в экономику и они будут только усиливаться. Речь идет об увеличении государственного заказа на военные товары, работе в три смены для легкой промышленности и развертывании оборонно-промышленного комплекса.

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«Это также релокация бизнеса — мы перевезли огромное количество предприятий с востока на запад, и это тоже военные рельсы. В целом наша экономика работает по-другому, с учетом особенностей войны», — сказал Гетманцев.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал , что полный переход экономики на «военные рельсы» не состоится. Он возможен только в авторитарных государствах вроде бывшего СССР. Обеспечение ВСУ оружием и боеприпасами осуществляется усилиями государства в сотрудничестве с частными предприятиями.

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